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Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Simge, önceki akşam İstanbul'da sahnedeydi. Konseri sırasında fenalaşan Simge, kulise geçerek bir süre şarkılarına ara verdi. Ardından konseri zor şartlar altında bitirdi. Sahne sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Simge, virüs kaptığını açıkladı ve sevenlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ekleme: 11.12.2023 - 09:31 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, dinleyicilerini korkuttu. Konser sırasında fenalaşan Sağın, apar topar sahneden indi. Toparlandıktan sonra sahneye geri dönüp konserini tamamlamak istese de hastalığı izin vermedi.

Aşkın Olayım' şarkısı ile dinlenme rekorları kıran Simge Sağın, konserde rahatsızlandı. Ünlü şarkıcı konsere bir süre ara vermek zorunda kaldı. Kuliste kendini toparlayıp sahneye geri dönen Sağın, konseri tamamlayamadı.

SİMGE SAĞIN KONSERİ YARIDA KESMEK ZORUNDA KALDI

Simge Sağın, konser verdiği sırada rahatsızlandı. Henüz 3'üncü şarkıda kendini iyi hissetmediğini söyleyen Sağın, bir süre toparlanıp sahneye döndüyse de konseri bitiremedi. Ünlü şarkıcı, yaşadığı rahatsızlığın ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Simge Sağın yaşadığı rahatsızlığa dair sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Dün akşam sonuna kadar beni yalnız bırakmayan canım dinleyicilerim. 3'üncü şarkıdan sonra yaşadığım ani rahatsızlık sonucu biraz toparlayıp geri döndüm fakat sonlara doğru artan belirtilerle ne yazık ki size veda edemeden sahneden inmek durumunda kaldım. Hepinizin affına sığınıyorum."
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