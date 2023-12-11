Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, dinleyicilerini korkuttu. Konser sırasında fenalaşan Sağın, apar topar sahneden indi. Toparlandıktan sonra sahneye geri dönüp konserini tamamlamak istese de hastalığı izin vermedi.Aşkın Olayım' şarkısı ile dinlenme rekorları kıran Simge Sağın, konserde rahatsızlandı. Ünlü şarkıcı konsere bir süre ara vermek zorunda kaldı. Kuliste kendini toparlayıp sahneye geri dönen Sağın, konseri tamamlayamadı.Simge Sağın, konser verdiği sırada rahatsızlandı. Henüz 3'üncü şarkıda kendini iyi hissetmediğini söyleyen Sağın, bir süre toparlanıp sahneye döndüyse de konseri bitiremedi. Ünlü şarkıcı, yaşadığı rahatsızlığın ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.Simge Sağın yaşadığı rahatsızlığa dair sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:"Dün akşam sonuna kadar beni yalnız bırakmayan canım dinleyicilerim. 3'üncü şarkıdan sonra yaşadığım ani rahatsızlık sonucu biraz toparlayıp geri döndüm fakat sonlara doğru artan belirtilerle ne yazık ki size veda edemeden sahneden inmek durumunda kaldım. Hepinizin affına sığınıyorum."