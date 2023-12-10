Karnı burnunda yeni kare geldi!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, ikizlerinin doğumu için gün sayıyor...Türkiye'de doğuracağını söyleyen Şefkatli, çocuklarına ise İbrahim ve Sinan ismini koyacaklarını açıkladı.Ocak ayını doğum için işaret eden güzel isim, sosyal medyadan ise yeni karelerini hayranlarının beğenisine sundu.Bebeklerinin doğumun önce kamera karşısına geçen Yasemin Şefkatli, siya-beyaz karelerle güzelliğine güzellik kattı."Peki, peki" notunu düştüğü karelerini yayınlayan Şefkatli'nin kilo almaması da dikkatlerden kaçmadı.