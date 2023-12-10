Esra Erol imaj değiştirdi!

Gündüz kuşağının öne çıkan isimlerinden olan Esra Erol, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.Hem kendisini hem de ailesini paylaşan Erol, bu defa yeni imajını hayranlarının beğenisine sundu."Sevdiklerinize küçük sürprizler yapın. Perçem kestirin. Maç saatinde evde kimse yüzünüze bile bakmasın" diyerek yeni imajını paylaşan Esra Erol ardından Harper's Bazaar ödül töreninde görüntülendi.