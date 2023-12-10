Bergüzar Korel'den 'çorap' çıkışı

Oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.Bir süredir ekranlardan uzak duran Korel, yeni projesi için tarz değişikliğine gitti.Sarı saçları ve verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim, cesur karelerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.Londra'da yaşam sürdüren Korel, ilk kez kız arkadaşlarıyla gece dışarı çıktı.Kombiniyle dikkatleri üstüne çeken oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da unutmadı.Mini elbisesini siyah çorapla tamamlayan Bergüzar Korel, paylaşımına şu notu düştü:"İki senelik Londra maceramda ilk kez girls night out olmuştur. Ayrıca çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin giymezsin beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Bu başka bir şeydir. Mesela bu kraliyet ailesinde bir kuraldır."Paylaşıma beğeni yağarken kimileri de eleştiri yağmuruna tuttu.İşte o kareler...