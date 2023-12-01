Zerrin Özer'den ilk açıklama geldi

Darülaceze'den taburcu olan ünlü şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesbaından açıklama yaptı.

Geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatan Zerrin Özer, taburcu oldu.



Ünlü şarkıcı, son durumunu takipçileriyle paylaştı. Uzun zaman sonra sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Zerrin Özer, günler sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Hayranlarını telaşlandıran Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Zerrin Özer, Instagram hesabından şunları yazdı:



Tüm ekibe teşekkür ederim



"Kıymetli sevenlerim; dün itibariyle sevgili doktorumun vesile olduğu değerli kurum Darülceze'deki tedavim sona erdi. Tüm ekibe teşekkür ederim.



Tedavim Çam ve Sakura Hasranesi'nde devam edecek



Bundan sonraki tedavim Çam ve Sakura Hasranesi'nin kıymetli doktorları tarafından yönetilecektir.



Tüm süreci ilk günden itibaren ilgili ve desteği ile yanımda olan Sayın Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Sayın Ahmet Selim Köroğlu'na ve bundan sonraki süreçte sağlığımı huzurla emanet ettiğim Çam ve Sakura Hastanesi Başhekimi Sayın Prof. Dr. Nurettin Yiyit'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım."



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı da ziyaret etti



Geçtiğimiz gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özer’i ziyaret etmişti.



Özer’in sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi de alan Göktaş, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümede güçlük çeken şarkıcıya doktorlar nezaretinde devam eden tedavi