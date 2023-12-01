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O soruya verdiği yanıt olay oldu...

Katıldığı bir programda özel hayatına dair açıklamalar yapan Demet Özdemir, " Çok kıskanç biriyim, mesai bana harcanmadığı zaman çok kıskanırım" dedi.

Ekleme: 1.12.2023 - 09:50 Güncelleme: 1.12.2023 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Son zamanların sevilen isimleri arasında yer alan Demet Özdemir, hızlı bir yaz geçirdi.

Oğuzhan Koç'tan boşanan ve sık sık Yunanistan'a giden Özdemir, burada yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü ismin aşkı kısa sürerken, Adım Farah dizisindeki başarısı ise dünya çapında ses getirmeye devam ediyor. Ünü Türkiye'yi aşan Özdemir, Oğuzhan Uğur'un Pinç isimli programına konuk olarak katıldı.

Burada kendisiyle ilgili şaşırtan açıklamalar yapan ünlü yıldız, kıskanç bir karakter olduğunu söyledi.

Demet herkesi şaşırttı

Özdemir'e programda ne kadar kıskanç olduğuyla ilgili bir soru soruldu.

Demet Özdemir bu soruya “Çok kıskanç biriyim, mesai bana harcanmadığı zaman çok kıskanırım.” yanıtını verdi.

Demet Özdemir'in yanıtın sonra sosyal medyada pek çok kişi “Valla bende kıskancım arkadaşlarımı sevgilimi bende kıskanırım”, “Demet Özdemir sen ben misin?” gibi yorumlarda bulundu.
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