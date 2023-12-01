Babası hayatını kaybetti

Onur Saylak'ın babası Fahri Saylak'tan acı haber geldi. Fahri Saylak, 29 Kasım Çarşamba günü hayata veda etti. Acı haberi ünlü yönetmen ve oyuncunun eşi Gözde Yılmaz duyurdu.Eşi ve babasının fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Yılmaz, 'Kısacık zaman... Çokça anı... Binlerce iyi ki... Huzurla Fahri Saylak... 29.11.2023' mesajını paylaştı.