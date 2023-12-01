Babası hayatını kaybetti
Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'ın babası Fahri Saylak, önceki gün hayatını kaybetti. Acı haberi Onur Saylak'ın eşi Gözde Yılmaz duyurdu.
Onur Saylak'ın babası Fahri Saylak'tan acı haber geldi. Fahri Saylak, 29 Kasım Çarşamba günü hayata veda etti. Acı haberi ünlü yönetmen ve oyuncunun eşi Gözde Yılmaz duyurdu.
'BİNLERCE İYİ Kİ'
Eşi ve babasının fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Yılmaz, 'Kısacık zaman... Çokça anı... Binlerce iyi ki... Huzurla Fahri Saylak... 29.11.2023' mesajını paylaştı.
'BİNLERCE İYİ Kİ'
Eşi ve babasının fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Yılmaz, 'Kısacık zaman... Çokça anı... Binlerce iyi ki... Huzurla Fahri Saylak... 29.11.2023' mesajını paylaştı.