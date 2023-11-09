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Beyaz Gazete
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Ünlü oyuncu üç çocuğuyla hayatını kaybetti

Oyuncu Taraja Ramsess ile üç çocuğu, geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun annesi Akili Ramsess, oğlunun ve torunlarının ölümünün ardından açıklama yaptı.

Ekleme: 9.11.2023 - 01:47 Güncelleme: 9.11.2023 - 01:49 / Editör: Ozge Selin
'Avengers' ve 'Black Panther' gibi yapımlarda ufak roller üstlenen Taraja Ramsess, üç çocuğuyla birlikte korkunç bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Cadılar Bayramı gecesi gerçekleşen olayda, Taraja'nın arabası bir traktör römorkuyla çarpıştı. Ramsess, 13 yaşındaki kızı Sundari ve yeni doğan kızı Fugibo'nun olay yerinde hayatını kaybettiği açıklanırken; 10 yaşındaki oğlu Kisasi'nin aldığı yaralar sonucu 5 Kasım'da hastanede yaşama veda ettiği belirtildi.

Ünlü oyuncu üç çocuğuyla hayatını kaybetti

KIZININ DURUMU STABİL

Kazada arabada bulunan ve hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki kızının ise durumunun ciddi, ancak stabil olduğu duyuruldu.

Ünlü oyuncu üç çocuğuyla hayatını kaybetti

"GİTTİKLERİNE İNANAMIYORUM"

Taraja Ramsess'in annesi Akili Ramsess, oğlu ve üç torununun vefatıyla ilgili konuşarak; "Oğlumu tanıyan ve onunla tanışan herkes Taraja'nın ne kadar özel olduğunu bilir. Çocuklarını her şeyden çok severdi. Dövüş sanatlarını, motosikletleri ve film yapımıyla ilgili her şeyi severdi" dedi ve ekledi:

Torunum Sundari, yani Sunny de o özel ışığı yansıtırdı. Komikti ve dans etmeyi severdi. Aman Tanrım! Gittiklerine inanamıyorum!

Ünlü oyuncu üç çocuğuyla hayatını kaybetti

'Açlık Oyunları' da dahil olmak üzere 43'ten fazla projede çeşitli görevler üstlenen Taraja'nın ailesi ve sevenleri, korkunç olayın ardından taziyelerini sundu.

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