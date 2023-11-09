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Hayatının kitabını yazdı!

Özel hayatı, kariyerini geride bırakan ve aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Megan Fox, hamilelik kaybıyla ilgili deneyimini anlattı.

Ekleme: 9.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 9.11.2023 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Ünlü isimlerde yeni moda akımı başladı. Hayatlarını kitaba döken ünlü isimlere yeni biri eklendi.

Şu sıralar çıkardıkları kitaplarla konuşulan Paris Hilton, Britney Spears ve John Stamos’dan sonra Megan Fox da listeye girdi.

Fox, diğer ünlü isimler gibi düz yazı şeklinde değil, yazan kişinin hayatından izler taşıyan bir şiir kitabı çıkardı.

Megan Fox, biraz hayal gücünü kullanarak ama daha çok kendi hayatından ilham aldığı şiirlerini Pretty Boys Are Poisonous adlı kitapta topladı.

10 haftalıkken düşük yaptı

Brian Austin Green ile evlenip boşanan bir süredir de Machine Gun Kelly ile nişanlı olan 37 yaşındaki oyuncu, kitabında hamile kaldığını ancak karnındaki kızı 10 haftalıkken düşük yaptığını da kitabında duygu dolu dizeler eşliğinde anlattı.

Daha önce bir programa kouk olan Fox, "henüz doğmamış kızıyla vedalaşmasının hayatı boyunca yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini" anlattı.

Megan Fox programda, düşük yapmasının hem nişanlısı Machine Gun Kelly hem de kendisi için çok zor olduğunu anlattı. Fox "Bu durum bizi hem birlikte hem de ayrı ayrı çılgınca bir yolculuğa çıkardı." diye konuştu.

Fox, şiirinde yatağın yanında bir ultrason makinesi olduğunu yazdı.

"Elini tutmak istiyorum"

Megan Fox, doğmadan veda etmek zorunda kaldığı kızına "Elini tutmak istiyorum... Gülüşünü duymak istiyorum. Ama şimdi elveda demem gerekiyor." seslendi.

Megan Fox, bu ilk kitabının tanıtımında "Bütün hayatımı bazı adamların sırlarını saklayarak geçirdim. Onların günahlarının ağırlığını taşımaktan vücudum ağrıyor. Özgürlüğüm bu sayfalarda yaşıyor ve umarım burada yazdıklarım başkalarına mutluluklarını geri alma konusunda ilham verebilir." diye yazdı.
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