  • USD: 28,48 - 28,53
  • EURO: 30,40 - 30,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gökhan Özen paylaştı: Üç meleğim

Pop müziğin sevilen ismi Gökhan Özen, yedi yılın ardından Türkiye'ye dönmüştü. Konserlerinde binlerce hayranıyla hasret gideren şarkıcı, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ekleme: 9.11.2023 - 01:43 Güncelleme: 9.11.2023 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
Son yıllarda yaşamına Amerika'da devam eden, geçtiğimiz eylül ayından beri Türkiye'de yeniden konserlere başlayan ş Gökhan Özen, Instagram hesabından "Üç meleğim" diyarek, hayatında en çok değer verdiği kişilerin fotoğrafını paylaştı.

Ünlü şarkıcının araç içinde çektiği selfie binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Fotoğrafta Özen'in annesi Tülay Nadire Özen ile kızları Ada Deren Özen ve Su Özen yer alıyor.

Gökhan Özen paylaştı: Üç meleğim
CHP Genel Başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı... Kemal Kılıçdaroğlu genel merkez personeliyle vedalaştı... Mesaj dolu sözler
İsrail’in bir yalanı daha patladı! Gazze algı operasyonu boşa çıktı: Netanyahu’nun sözcüsü ifşa oldu
CHP’li Esenyurt Belediyesi'nden İsrail ürünlerini boykot teklifine veto
AK Partili Dağ: İstanbul ve Ankara'yı alacağız
Meral Akşener'den CHP'deki değişime ilk yorum: Hepsi değişim havarisi oldu
Yerel seçim heyecanı: AK Parti aday belirleme sürecine başladı
Boykot dalga dalga yayılıyor: İstanbul ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden okullar için karar
Netanyahu'dan Gazze'ye çökme planı: ‘Bir sonraki aşama’ diyerek duyurdular! İsrail bir cephe daha mı açacak?
İsrail'de Netanyahu protestoları: İsrail Meclisi önünde çadır kurdular
ABD ve İsrail arasında Gazze çatlağı! Biden'dan Netanyahu'ya 3 günlük teklif: İkiyüzlülükte sınır tanımıyorlar
Bakan Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımı: Özet döviz pozisyon raporlaması uygulamasına son verildi
ABD'den akıllara zarar sözler! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf!
O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi
MKYK toplantısı sona erdi... Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Yavaş’ın karşısına kimi çıkartırsak çıkaralım açık ara önde kazanır
Evi olmayana fırsat doğacak! Bakan Özhaseki’den İstanbul açıklaması: 1 sene içinde devreye alınacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan deprem bölgesine ilişkin açıklama! 3 trilyon liradan fazla para harcanacak
Heyecanlandıran keşif: Dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı

Heyecanlandıran keşif: Dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı

Elazığ'da heyecanlandıran keşif! Ağaç dikerken buldu: Önce Roma dönemine ait mozaik ardından duvarlar ortaya çıktı

Elazığ'da heyecanlandıran keşif! Ağaç dikerken buldu: Önce Roma dönemine ait mozaik ardından duvarlar ortaya çıktı

İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek

İlk evini alacaklara özel hazırlanan konut kampanyası netleşiyor! 1,20 faiz 120 ay vade ile ek şartları taşıyan herkes başvurabilecek

Ay yolculuğuna çıkacak! Türkiye'nin ilk uzay aracı için tarih verildi! 'Derin Uzay' araştırmalarına kapı açacak

Ay yolculuğuna çıkacak! Türkiye'nin ilk uzay aracı için tarih verildi! 'Derin Uzay' araştırmalarına kapı açacak

Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi

Dilan ve Engin Polat davasında kayyum atama talebi kabul edildi

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...