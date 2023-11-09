Gökhan Özen paylaştı: Üç meleğim
Pop müziğin sevilen ismi Gökhan Özen, yedi yılın ardından Türkiye'ye dönmüştü. Konserlerinde binlerce hayranıyla hasret gideren şarkıcı, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Son yıllarda yaşamına Amerika'da devam eden, geçtiğimiz eylül ayından beri Türkiye'de yeniden konserlere başlayan ş Gökhan Özen, Instagram hesabından "Üç meleğim" diyarek, hayatında en çok değer verdiği kişilerin fotoğrafını paylaştı.
Ünlü şarkıcının araç içinde çektiği selfie binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Fotoğrafta Özen'in annesi Tülay Nadire Özen ile kızları Ada Deren Özen ve Su Özen yer alıyor.
Ünlü şarkıcının araç içinde çektiği selfie binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Fotoğrafta Özen'in annesi Tülay Nadire Özen ile kızları Ada Deren Özen ve Su Özen yer alıyor.