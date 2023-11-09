Gökhan Özen paylaştı: Üç meleğim

Son yıllarda yaşamına Amerika'da devam eden, geçtiğimiz eylül ayından beri Türkiye'de yeniden konserlere başlayan ş Gökhan Özen, Instagram hesabından "Üç meleğim" diyarek, hayatında en çok değer verdiği kişilerin fotoğrafını paylaştı.Ünlü şarkıcının araç içinde çektiği selfie binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Fotoğrafta Özen'in annesi Tülay Nadire Özen ile kızları Ada Deren Özen ve Su Özen yer alıyor.