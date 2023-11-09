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Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı

3 yıldır evli olan Bilal Hancı ile Esin Çepni, resmi olarak boşandı. Taraflardan Esin Çepni ilk açıklamayı yaptı.

Ekleme: 9.11.2023 - 10:13 Güncelleme: 9.11.2023 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile kurduğu Kafalar isimli YouTube kanalıyla tanınan Fenomen Bilal Hancı, eşi Esin Çepni’yi aldatmış o anın görüntüleri de sosyal medyadan paylaşılmıştı.

Olay olan videodan sonra iki taraf açıklama yapmış ve boşanacaklarını açıklamışlardı.

"Saatlerdir yatakta felç olmuş gibiyim"

Eşinin kendisini aldatma görüntülerini yayınlayan Çepni, "Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılıklaşılmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız, diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin…" dedi. Daha sonra ağladığı bir videosunu paylaşan Esin Çepni "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim." notunu düşmüştü.

Esin Çepni, bugün yaptığı açıklama ile resmen boşandıklarını duyurdu.

"İfşaları bana göndermeyin"

Resmen boşandıklarını duyuran Esin Çepni, "Bilal Hancı ile olan evliliğim resmen sona ermiştir. Artık lütfen bilmediğim başka mekânlardaki ifşaları bana göndermeyin. Herkes kendine yakışanı yaşasın." şeklinde yazdı.
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