Berdan Mardini heyecanını anlattı!

2017 yılında memleketi Mardin'de kurduğu gül ve lavanta yağı fabrikasıyla iş hayatına adımı atan şarkıcı Berdan Mardini, önceki gün Florya'da bir otelde objektiflere takıldı.

22 Kasım’da gerçekleştireceği lansman öncesi son toplantılarını yapan Berdan Mardini, "Uzun yıllardır emek vererek büyüttüğüm markamı, geniş ürün yelpazesiyle birlikte Türk halkına sunmak için sabırsızlanıyorum. Heyecanımı ifade edebilmem için cümlelerim yetersiz kalır. Ürünlerimizin geniş kitlelere ulaşması konusunda ümitliyiz. Umarım ki herkes tarafından beğeniye ulaşır" dedi.İki saat süren toplantının ardından Aqua Florya AVM'ye uğrayarak dünyaca ünlü markaların yeni sezon ürünlerine göz gezdiren şarkıcı, alışveriş turunun ardından vale noktasından aracını alarak oradan ayrıldı.