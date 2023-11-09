  • USD: 28,48 - 28,53
  • EURO: 30,40 - 30,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

2 ayda 16 kilo verdi!

Ünlü oyuncu Kubilay Aka yeni projesi 'Zaferin Rengi' filmi için 2 ayda tam tamına 16 kilo verdi.

Ekleme: 9.11.2023 - 10:10 Güncelleme: 9.11.2023 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Oyunculuğu kadar özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kubilay Aka, yeni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yakışıklı oyuncu, şimdilerde Fenerbahçe Spor Klübü'nün desteklediği 'Zaferin Rengi' filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

“Galip Kulaksızoğlu”nu canlandıracak

Başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı filmde Kubilay Aka, “Galip Kulaksızoğlu”na hayat veriyor.

YouTube kanalına konuşan yakışıklı oyuncu, rol için nasıl 16 kilo verdiğini anlattı.

'2 ay boyunca yemek yemedim'

Kubilay Aka, “İki ayda 16 kilo verdim. Çünkü savaştan dönen bir adama hayat verdim. Savaş yıpranmışlığını görmüş olması gerekiyordu. 2 ay boyunca yemek yemedim, spor yaptım. Su bazlı beslenmeye çalıştım. Çorba ve meyve suyu tükettim ve salatalık yedim sürekli…” dedi.
MSB duyurdu: 33 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...
ABB'yi borç batağına soktu, tek bir çivi bile çakmadı! Mansur Yavaş, Ankara'yı yok pahasına sattı
Beykoz'da İETT kazası: Kaygan yolda kontrolden çıktı
Yahudi kadından skandal sözler! Gazze halkını böyle hedef aldı: Umrumda değiller!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki acil durum hastaneleri için tarih verdi!
AK Parti 'yerel seçim' kampına girecek
Katil Netanyahu'nun son çırpınışları! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı
CHP Genel Başkanlığı yarışında 'Kara para' skandalı büyüyor! İmamoğlu'nun ağabeyi...
CHP'de yeni MYK için psikolojik harp! İmamoğlu, Özel'i 'içten' kuşatacak
ABD basını 'Utanç verici başarısızlık' dedi! Blinken şok üstüne şok yaşamıştı...
İsrail'in vahşeti altındaki Gazze'de ölümcül yeni tehlike: 33 binden fazla vaka bildirildi
32 ilde Narkogüç operasyonu! 210 şüpheli şahıs yakalandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı... Kemal Kılıçdaroğlu genel merkez personeliyle vedalaştı... Mesaj dolu sözler
İsrail’in bir yalanı daha patladı! Gazze algı operasyonu boşa çıktı: Netanyahu’nun sözcüsü ifşa oldu
CHP’li Esenyurt Belediyesi'nden İsrail ürünlerini boykot teklifine veto
AK Partili Dağ: İstanbul ve Ankara'yı alacağız
Meral Akşener'den CHP'deki değişime ilk yorum: Hepsi değişim havarisi oldu
Boykot dalga dalga yayılıyor: İstanbul ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden okullar için karar
Netanyahu'dan Gazze'ye çökme planı: ‘Bir sonraki aşama’ diyerek duyurdular! İsrail bir cephe daha mı açacak?
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp kullananlara kötü haber: Resmen reklam geliyor

WhatsApp kullananlara kötü haber: Resmen reklam geliyor

Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür' den açıklama! İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?

Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür' den açıklama! İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?

Engin Polat'ın 'harçlık' dediği rakam dudak uçuklattı: Milyonlarca liralık havaleler için şoke eden savunma

Engin Polat'ın 'harçlık' dediği rakam dudak uçuklattı: Milyonlarca liralık havaleler için şoke eden savunma

Beylikdüzü'nde öğretmen dehşeti: Öğrencisini öldüresiye dövdü!

Beylikdüzü'nde öğretmen dehşeti: Öğrencisini öldüresiye dövdü!

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...