Yeni yaşına özel paylaşım!

Ekranların başarılı oyuncularından Funda Eryiğit, iki yıl aşk yaşadığı Berkun Oya ile hayatını birleştirmişti.Çift düğün için hazırlık yaparken, Eryiğit’in hamilelik haberi gelmişti. İlk çocuklarının doğumuna iki ay kala nikah masasına oturan çiftin bebekleri, 19 Mayıs günü dünyaya gözünü açmıştı.İkili, bebeklerine Civan adını vermiş ve ilk kez annelik sevinci yaşayan güzel oyuncu, bebeğiyle ilk karesini Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşmıştı. Funda Eryiğit, son olarak 501 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından 38'inci yaşını eşi ve oğluyla çekilen kareleriyle kutladı.Güzel oyuncu, kısa sürede 17 binden fazla beğeni alan gönderisinde şu ifadelere yer verdi:"Doğum günü postu atmak istemiştim ama dünde kalmış bile... Telefonumun şarjı bitikti bütün gün, bir de Civan diş çıkarıyor; mazur görüyorum kendimi.39'uncu yaşım süpersonik bir hızla çok şey yaşadığım bir yaş oldu. Mükemmel, berbat ve ikisinin arasında çeşitli yerlerde duran anların toplamını sevdiklerimle yaşadığım bir hayat, normal ve iyi bir hayattır bence.Dolayısıyla 'nasılsın' diye soranlara 'normal' demek hoşuma gider, iyiye işarettir. Bu üçlü, bu hayat için normal mi bilmem ama bayağı iyi bir üçlü. Bundan böyle yalnız olamam. Yeni yaşım kutlu olsun!Not: Kutlayan ve buraya kadar okuyan herkese içten teşekkürler. Tüm mesajlara yetişemeyeceğim gibi görünüyor, hele ki bu saatten sonra. Hepinizi kucaklıyorum!"