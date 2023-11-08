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Orhan Taylan son yolculuğuna uğurlandı!

1 Mayıs kutlamalarının simge afişlerinin çizeri ressam ve heykeltraş Orhan Taylan, son yolculuğuna uğurlandı. Taylan'ın cenazesi, Bebek Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ekleme: 8.11.2023 - 01:19 Güncelleme: 8.11.2023 - 01:23 / Editör: Ozge Selin
Orhan Taylan (82), 13 Ekim’den beri İstanbul Topkapı’daki bir hastanede zatürre ve kan şekeri yüksekliği şikayetleri nedeniyle tedavi görüyordu. Taylan, 4 Kasım Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Orhan Taylan'ın vefat haberini oğlu Ferhat Taylan, sosyal medya hesabından "Son yazını birlikte geçirdiğimiz için mutluyum. Seni çok özleyeceğiz" notuyla paylaşmıştı.

"YÜREĞİME ATEŞ GİBİ DÜŞTÜ"

Şair Ataol Behramoğlu ise sosyal medyada "Sanatçı, düşünür, bir Mayıs’ın simgesi emekçi ellerin taşıdığı dünyanın yaratıcısı, devrimci, cezaevi yoldaşım, kardeşim, canım arkadaşım Orhan Taylan’ın ölüm haberi yüreğime ateş gibi düştü" paylaşımı yapmıştı.

1 Mayıs kutlamalarının simgesi haline gelen afişlerin tasarımcısı ressam ve heykeltraş Orhan Taylan için Bebek Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Taylan’ın ailesi, yakınları, sanat camiasından dostları ve işçi sendikalarından temsilciler katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taylan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Aşiyan Mezarlığı’na götürüldü.

Orhan Taylan son yolculuğuna uğurlandı!

"BABAM BÜYÜK BİR SANATÇIYDI"

Babasına veda eden oğlu Ferhat Taylan, "Babam büyük bir sanatçıydı. Aynı zamanda çok cömert, dostluğuyla tanınan güzel bir insandı. Çok acı çekmedi. Güzel bir günde uğurluyoruz onu. Arkadaşları, öğrencileri burada. Bugün burada büyük bir ilgi var. Seveni çokmuş, zaten bunu biliyordum ama burada onları görmek güzel" dedi.

Orhan Taylan son yolculuğuna uğurlandı!

"DOSTLARIMIZ HİÇBİR ZAMAN BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"

Cenazeye katılan herkese teşekkür eden Taylan’ın eşi Melek Ulagay Taylan, "Ne denir bilmiyorum. Burada bulunan herkese, tüm dostlarına ve Orhan’ı sevenlere çok teşekkür ediyorum. Dostlarımız bizi yalnız bırakmazlar, bizim kuşak hiçbir zaman hiçbirimizi yalnız bırakmadı. Biz öyle insanlar değiliz. Biz bugünün insanları değiliz. İnsan kıymeti de biliyoruz, yaşam kıymeti de biliyoruz. Onun için de bugün bu kadar üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

Orhan Taylan son yolculuğuna uğurlandı!

"ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANI TOPRAĞA VERİYORUZ"

Cenazeye katılan ünlü ressam Bedri Baykam ise "Ömrünü kendi sanatına vakfetmiş, mütevazı ama bir o kadar ciddi ve bütün demokratik değerlere son derece önem veren, 12 Eylül’de barış davasının faturalarını ödemiş ama dimdik ayakta durmuş, insan hakları, işçi haklarını daima savunarak kimliğini en net şekilde ortaya koymaktan çekinmemiş, son derece değerli bir meslektaşımızdı. Başkanı olduğum Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nden 2016 yılında 'Yılın Sanat Onur Ödülü'nü kazanmıştı. Son derece değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Son derece sanatı tüm hücrelerine geçirerek ömrünün üstünden her gün bunu böyle yaşamış çok değerli bir insanı toprağa veriyoruz bugün" ifadelerini kullandı.
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