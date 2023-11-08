Metin Akpınar'ın kızı isyan etti!

Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı."NE PAYLAŞACAĞIMI BU TUHAF İNSANLARA SORAYIM"Nebioğlu, son olarak babasıyla ilgili paylaşımlarına gelen eleştirilere cevap verdiği bir yazısıyla gündeme geldi. Genç kadın, 13.5 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:Tuhaf insanlar bana mesaj çekiyor. Ne paylaşıp ne paylaşmayacağımı bu tuhaf insanlara sorayım. Hesabımı vereyim siz kullanın, istediğinizi paylaşın. Babam sizin babanız olsun, benim babamla ilgili bir şey paylaşma hakkım olmadı tabii."HAYRANI GİBİ PAYLAŞAYIM İZİN VERİRSENİZ""Bence hayranı gibi paylaşayım izin verirseniz tabii abilerim ablalarım, hayranı olmak daha kolaydı çünkü. Yüklerimi de bir zahmet alır yaşarsınız. Ben yeterince yaşadım. Hiç sorun değil."