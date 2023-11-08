Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi

Magazin dünyasının iki ünlü ismi Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, önceki gece Arnavutköy’de bir araya gelmişti.Bir balıkçıda sosyal medya fenomeni genç kızlarla yemek yiyen ikili, çıkışta samimi açıklamalarda bulunmuşlardı.Arabası ağır hasar aldıMehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki evine dönerken trafik kazası geçirdi. Ünlü şovmenin arabası ağır hasar aldı. Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.Ünlü şovmen, mekandan çıkarken arabasına binmeden açıklamalarda bulunmuştu."Ayrılığın maddiyatla alakası yok"Erbil, evlilk hazırlığı yaptığı ani bir kararla ayrıldığı ve taktığı 180 bin liralık yüzüğü geri vermeyen genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile ilgili konuşmuştu.Ünlü şovmen, “İnsanlar kolay kolay birbirlerini tanıyamıyor. Saygı duyarım ama arkasından konuşmam. Ayrılığın maddiyatla alakası yok. Yüzüğü alsaydım zengin olurdum ama” diyerek güldü.Yanındaki hanımefendiler sorulunca “Yurt dışından geldiler. Bir proje toplantısı yaptık.” cevabını verdi.