İrem Derici'den yeni sevgilisiyle el ele poz!

İrem Derici ile kendisinden yedi yaş küçük eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'ın birlikteliği uzun ömürlü olmamıştı. Aşk oldu pozlar veren ikili, geçtiğimiz eylül ayında ilişkisini noktalamıştı."İŞLER PİSLEŞMEDEN AYRILIK KARARI ALDIK"36 yaşındaki şarkıcı, "İşler pisleşmeden ve birbirimize hırçınlaşmadan ayrılık kararı aldık. 3-4 konserin ardından sevdiğin adama vakit ayıramıyorsun. Genelde ilişkilerim kavga ve gürültüyle bitiyor. Bu sefer böyle olsun istemedim çünkü Atakan çok değerliydi benim için, hâlâ da öyle" demişti.ATAKAN'I ÇABUK UNUTTU!Ünlü popçunun, ayrılığın ardından Gökhan Fırat'la aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Çiçeği burnunda çiftten ilk kez el ele fotoğraf geldi.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcının, yaklaşık 9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda en dikkat çeken detay yeni sevgilisiyle el ele pozu oldu.Fotoğrafçı Gökhan Fırat da Derici'nin paylaşımına kendi sosyal medya hesabında kalp emojisiyle birlikte yer verdi."YAZLARINA KIŞINA TALİBİM"İrem Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yoruma sevgilisini etiketleyerek "Yazlarına, kışına talibim" demişti. Fırat, "Söz seninim, gelirim en beterine" karşılığını vermişti. Ünlü şarkıcı da "dört mevsim sendeyiz sevgilim" mesajı ile aşkını ilan etmişti.