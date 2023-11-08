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İrem Derici'den yeni sevgilisiyle el ele poz!

'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Atakan Işıktutan'la iki ay önce ayrılan popçu İrem Derici, fotoğrafçı ve yönetmen Gökhan Fırat'la yeni bir ilişkiye yelken açtı. Çiçeği burnunda aşıklar, el ele poz verdi.

Ekleme: 8.11.2023 - 01:23 Güncelleme: 8.11.2023 - 01:26 / Editör: Ozge Selin
İrem Derici ile kendisinden yedi yaş küçük eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'ın birlikteliği uzun ömürlü olmamıştı. Aşk oldu pozlar veren ikili, geçtiğimiz eylül ayında ilişkisini noktalamıştı.

"İŞLER PİSLEŞMEDEN AYRILIK KARARI ALDIK"

36 yaşındaki şarkıcı, "İşler pisleşmeden ve birbirimize hırçınlaşmadan ayrılık kararı aldık. 3-4 konserin ardından sevdiğin adama vakit ayıramıyorsun. Genelde ilişkilerim kavga ve gürültüyle bitiyor. Bu sefer böyle olsun istemedim çünkü Atakan çok değerliydi benim için, hâlâ da öyle" demişti.

İrem Derici'den yeni sevgilisiyle el ele poz!

ATAKAN'I ÇABUK UNUTTU!

Ünlü popçunun, ayrılığın ardından Gökhan Fırat'la aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Çiçeği burnunda çiftten ilk kez el ele fotoğraf geldi.

İrem Derici'den yeni sevgilisiyle el ele poz!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcının, yaklaşık 9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda en dikkat çeken detay yeni sevgilisiyle el ele pozu oldu.

İrem Derici'den yeni sevgilisiyle el ele poz!

Fotoğrafçı Gökhan Fırat da Derici'nin paylaşımına kendi sosyal medya hesabında kalp emojisiyle birlikte yer verdi.

İrem Derici'den yeni sevgilisiyle el ele poz!

"YAZLARINA KIŞINA TALİBİM"

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yoruma sevgilisini etiketleyerek "Yazlarına, kışına talibim" demişti. Fırat, "Söz seninim, gelirim en beterine" karşılığını vermişti. Ünlü şarkıcı da "dört mevsim sendeyiz sevgilim" mesajı ile aşkını ilan etmişti.

İrem Derici'den yeni sevgilisiyle el ele poz!


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