Bursa'da Danilo Zanna izdihamı!

Danilo Zanna, Bursa'da sahibi olduğu restoranın açılışına katıldı. Açılışa Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili |Mustafa Varank da katıldı.Meslektaşları Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile ablası Luana Zanna, annesi Emilia Anniballo ve oğlu Zeno Tibet Zanna da ünlü şefi yalnız bırakmadı."HERKESİ İÇERİ ALIN"Bursalılar, izdihamın yaşandığı açılışta Danilo Zanna'ya yoğun ilgi gösterdi. İtalyan şef, çalışanlarına talimat vererek, "Açılışa gelen herkesi restorana alın, ikramda bulunun" dedi.ANNESİYLE DANS ETTİKendisine gösterilen sevgiyi karşılıksız bırakmayan ünlü isim, herkesle tek tek fotoğraf çektirdi. Yüzlerce kişiyle fotoğraf çektiren Danilo "Bugün fotoğraf çektirme rekoru kırmış olabilirim" açıklamasını yaptı.Bir ara annesi Emilia Anniballo ile dans eden İtalyan şef, ortaya renkli görüntüler çıkardı."NASIL MUTSUZ OLABİLİRM Kİ?"Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Danilo Zanna, "Çok mutluyum. Bu kadar sevgi selinin olduğu bir yerde nasıl mutsuz olabilirim ki? Bu ülkeyi, insanları ve samimiyeti çok seviyorum. Üçüncü şubemi açtım. Umarım devamı gelir" diyerek duygularını paylaştı.