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Hazal Kaya ilham perisini açıkladı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Hazal Kaya, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 7.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 7.11.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
2019’da kendisi gibi Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya’nın oğlu Fikret 4 yaşında, kızı Süreyya ise 8 aylık oldu.

Her zaman samimi açıklamalarda bulunan Hazal Kaya, çocuklarıyla ilişkisini ve hayata bakışını Elle dergisine anlattı.

İki çocuk annesi Hazal Kaya, aldığı kilolar yüzünden sık sık eleştirilmesiyle ilgili de konuştu.

Kilolarıyla barışık olduğunu söyleyen Kaya ise "Jennifer Lopez'i sahnede izledim.

"Kendinden vazgeçmeyen kadın mutludur"

Kariyerine başladığında sıfır beden modasına aykırı olduğu için alay konusu olan vücuduna öyle sahip çıkıyor ki, o ithamları boşa çıkarıyor. Kendi olmaktan vazgeçmeyen her kadın mutludur. Mutlu olan her kadın da güzel." dedi.

Hazal Kaya'nın açıklamalarından kesitler...

- Bir kızımız olsun istiyorduk, başa sardık ama çok eğlenceli bir serüven bizim için.

- Ali ve ben duygusal olarak zorlanıyoruz ancak ebeveynliği çok sevdik.

"Hormonlar halay çekiyordu"

- Depremden tam 5 gün sonra doğum yaptım, haliyle lohusa döneminde zorluklar yaşadım. Hormonlar halay çekerken kabule geçmek elbette zor ama kendime şefkatle yaklaşmak iyi geldi.

"Havada yürüyor gibi hissettim"

- Paris’te katıldığımız özel davet rüya gibiydi. Louvre Müzesi’nde çekimimiz vardı. Gerçeküstü bir deneyim yaşadık. Gerçekten havada yürüyor gibi hissettiğim birkaç dakikam oldu.

"Hiperkatifim"

-Her anın keyfini sonuna kadar çıkardım. Çok kolay gülerim, hemen üstüne duygusal bir reklam görsem hüngür hüngür ağlamaya başlarım. Kendini anda tutmaya çalışan ama plan da yapan tam bir ADHD’Ii (hiperkatif) bireyim."
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