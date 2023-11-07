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22 yıllık sevgilisiyle gizlice evlendi

78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer, 22 yıllık sevgilisiyle aylar önce gizlice evlenmiş

Ekleme: 7.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 7.11.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
78 yaşındaki usta oyuncu Zerrin Sümer, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu.

22 yıldır aşk yaşıyordu

İlk evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyleyen oyuncu, 22 yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle 8 ay önce nikah masasına oturduğunu söyledi.

Özel hayatından bahseden usta oyuncu, "7-8 ay önce evlendim. Kimsenin haberi olmadı çünkü ben bunları söylemem. Yıllar önce İstanbul'da yaşarken bir gece çok hastalandım ve telefona dahi gidemedim. O dönem telefonlar da çok yoktu. Kendi kendime bu böyle olmayacak demiştim.

"İmdat diyecek insan yoktu"

Oğluma galiba ben hayatıma birini sokacağım dedim. O da 'Olur anne ama evlenme. Nikah kıyma ama kimden hoşlanıyorsan onunla birlikte ol' dedi. Sonra hakikaten hayatıma birini sokmak için bakındım. O gece telefona dahi gidememem beni çok etkiledi. İmdat diyecek insan yoktu. Korktum biraz. Sonra aradan 1-2 sene geçince şimdiki eşimle tanıştık.

"Evlilik teklifini de o etti"

İlk defa yıllar sonra birinden hoşlandım. Benimle ilgilenilmesi hoşuma gitti. Açık açık kendisine de hoşlandığımı söyledim o da çok şaşırdı. Evlilik teklifini de o etti. Aynı yaşlardayız. 22 yıldır aynı evde yaşıyoruz. Konuşurken bir anda 'Biz seninle evlensek ya' dedi. Ben de olur dedim." dedi.

İlk evliliğini eğlence sektörünün öncü isimlerinden Günay Tuncel ile yapan ve bir oğlu olan Zerrin Sümer, yaşadığı ihaneti de şöyle anlattı:

"Biz bir gece kulübünde tanışmıştık. Aramızda hoşlanma oldu ve nişanlandıktan sonra 1-2 sene birlikte yaşamaya başladık.

"Eşim başka birine aşık oldu."

Evlendikten sonra hemen çocuk yapmak istemedim, geç oldu biraz. Tiyatro ile aynı zaman çocuk büyütmek zordu. Sonra bir oğlumuz oldu. Sonra eşim başka birine aşık oldu. Ben hissedince ona itiraf ettirdim. Aldatılmaktan çok gizleyerek beni aptal yerine koymasına üzüldüm. Çünkü biz arkadaş ve dosttuk, gurur meselesi yaptım.

"Onu affetmiştim"

Boşanmak istemedi, 9 ay sonra dilekçeyi verdi. 15 yıl olunca evliliğe bir monotonluk geldi galiba. Nafaka dahil hiçbir şey talep etmedim. Kendi içimde onu affetmiştim ama oğluma karşı baba olduğunu unuttuğu için onu affedemedim.

"Maalesef iyi bir baba olamadı"

Maalesef iyi bir baba olamadı. Bir gün inşallah bana muhtaç olduğun gün gelecek ben de onu göreceğim demiştim ve oldu. İnsan olarak seviyordum ama iyi bir baba ve eş olamadı."
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