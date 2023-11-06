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Beyaz Gazete
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Zara: Hâlâ aşkı arıyorum!

İlk evliliğini İskender Ulus'la (2002–2007) yapan), 2012'de dünyaevine girdiği gazeteci Akif Beki'den 2016'da boşanan ve bu birliktelikten bir kızı olan Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, özel hayatı hakkında konuştu.

Ekleme: 6.11.2023 - 01:45 Güncelleme: 6.11.2023 - 01:46 / Editör: Ozge Selin
Zara, Yeşilköy'de bir mekandaki sahnesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcıi bir caz albümü hazırladığını, pandemi ve dünyanın genel durumundan dolayı bir türlü çıkarmaya fırsat bulamadıklarını söyledi.

RAP SÜRPRİZİ

"Arabeskten, halk müziğine... Sanat müziğinden yabancı şarkılara uzanan çok geniş bir perspektifte çalışmalarınız oldu. Geriye bir tek rap kaldı. Ona ne zaman sıra gelecek?" sorusu yöneltilen Zara, "Allah mı söyletti, bir yerden mi duydunuz bilmiyorum ama yepyeni bir şey deneyeceğim. Çarşamba günü bunun için stüdyoya giriyoruz. Oldukça sıradışı bir şey deneyeceğiz ve benim son derece içime sinen bir fikir, bir şarkı bu" ifadelerini kullandı.

Zara: Hâlâ aşkı arıyorum!

"ZAMAN GEÇTİKÇE İNSAN DAHA SEÇİCİ OLUYOR"

Rapçi Eypio ile sürpriz bir düet yapacağı öğrenilen sanatçıya, son röportajında özel hayatı hakkında "Aşk kadınıyım, aşkı arıyorum "demişti. "Aradığınız aşkı bulabildiniz mi?" sorusuna tebessüm eden Zara, "Aradığınız aşkı bulabildiniz mi?" sorusuna, "Vallahi hâlâ arıyorum. Gerçi 'arıyorum' derken pek bir şey yaptığım da yok. Zaman geçtikçe insan daha seçici oluyor" yanıtını verdi.

Zara: Hâlâ aşkı arıyorum!


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