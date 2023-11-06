Yargı'da beklenmedik olay!

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimlerin yer aldığı Yargı 70'inci bölümüyle ekrana geldi.MERCAN, FİLİZ'İN SÖZÜNÜ DİNLEDİIlgaz, Mercan'ın korkusunun geçmesi, hep beraber karakola gitmeleri gerektiğini söylerken Mercan bir an bile annesi olduğunu düşündüğü Filiz'i bırakmadı. Bunun üzerine Filiz, Mercan'ı onlara güvenmeleri konusunda ikna etti. Ilgaz'a 'Ona kırmızı balığı söyle sakinleşir' dedi. Ceylin o sırada gözyaşlarına engel olmadı.CEYLİN GÖZYAŞLARI İÇİNDE KIRMIZI BALIĞI SÖYLEDİArabada karakola giderken Mercan'ın camdan dışarı bakıp hiçbir şekilde rahat hissetmediğini fark eden Ceylin, gözyaşları içinde Kırmızı Balık şarkısını söyleyeme başladı. Ilgaz da ona eşlik etti. Mercan şarkıyı duyduktan sonra daha iyi hissederek arabada uyuya aldı.'SEN KİMSİN?'Ceylin, Mercan'ı eğlendirmek için dönebilen koltuğa binebileceğini anlatırken, Mercan 'Sen kimsin? Polis misin?' dedi. Ceylin, savcı olduğunu söylerken dışarı çıkıp Ilgaz'a çocuklarının onlara yabancı gibi baktığını bu durumun yaşattığı hüznü paylaştı.YEKTA, NİL'İ UYARDIKarakoldan çıkarken Nil'i gören Yekta, karakolda ne işi olduğunu sordu. Nil, Dilek ve ablasının avukatı olduğunu söyledi. Yekta, Nil'e 'Bak uyarıyorum, hırslısın, öfkelisin anladık ama temiz git. İp üstündesin. Mazallah düşersin, tutanın olmaz' dedi. Nil'de Yekta'ya 'Dengem gayet iyidir, akrobasiyi de severim' cevabını verdi.CEYLİN İLE FİLİZ KARŞI KARŞIYA GELDİCeylin, Filiz'e artık yalnız olduğunu suçunu itiraf etmesini istedi. Dilek'in eve tişörtü bırakan kişi olduğunu söyledi. Filiz, 'Sen benim ailemi öldürdün' dedi. Ceylin 'Senin kocan suç işledi' cevabını verdi. Filiz, Mercan sana hiç anne demeyecek, seni hep bize ayırdığın için suçlayak'dedi. Ceylin sinirlerine hakim olamayıp duvarı yumrukladı.FİLİZ, DİLEK'İN KULAĞINI ISIRDIFiliz cezaevine sevk edilirken Dilek konuşmak için yanına geldi. Yalnız olmadığını belirterek Nil'in onları savunacağını söyledi. O sırada Filiz 'Bana ihanet ettin' diyerek Dilek'in kulağını ısırdı.EREN, DİLEK'TEN YARDIM İSTEDİEren, işlemler hallolana kadar bir müddet Mercan'ın bakımevinde kalacağını söyledi. Bu sırada Filiz dışındaki tek tanıdığı Dilek olduğu için Eren, Mercan'la bir süre ilgilenmesini istedi. Dilek yanına gittiğinde Mercan eve, annesinin yanına gitmek istediğini söyledi.KADİR, YEKTA'YA HEDİYE GÖNDERDİOsman ve Can'ın işlerini halletmesinden sonrasında Cellat Kadir, Yekta'nın hukuk bürosuna hediye gönderdi. Hediyenin içinde bulunan kağıtta 'Daha nice işlere...' yazıyordu.NİL, FİLİZ'E TEKLİFTE BULUNDUFiliz ile görüşen Nil, hakkında inceleme yaptığında daha önce klinikte yatılı olarak tedavi gördüğünü, bundan ötürü akıl sağlığı yerinde olmadığına dair bir başvuruda bulunabileceklerini söyledi. Nil, Filiz'e 'Belki de özgürlüğe, sizi kızınıza kavuşturacak' dedi.YEKTA, KADİR'İ REDDETTİKadir, Yekta'ya yaptığı iyiliğe karşılık yeni bir iş teklifi ile geldi. Yekta, iyiliğin minik bir kız için olduğunu ve artık çalışmayacağını belirtti. Kadir, reddedilmeyi hiç sevmediğini söyledi. Yekta, Laçin'in onunla olan anlaşmasından vazgeçeceğini öğrenince onunla görüşmek istediğini belirtti. Yekta müvekkillerinden Laçin'in kitap imzaladığı standa gittiğinde Cellat Kadir'in orada olduğunu gördü.FİLİZ'DEN GERÇEĞİ SÖYLEMESİ İSTENDİAdli tıp Mercan'ın öz anne ve babasının Ceylin ve Ilgaz olduğunu onayladı. Mercan'a kendisini Doğa olarak görmemesi için ismi söylendi ancak bir tepki vermemesi üzerine yakın duyduğu birisinden gerçeği duyması gerektiği söylendi. Ceylin ve Ilgaz, mecbur kalarak Filiz'den yardım istedi. Filiz kabul etti. Psikolog nasıl konuşacağını anlatması için Filiz'in yanına çağrıldı. Odaya girdiğin Mercan 'Anne' diyerek sarıldığında Filiz'de 'Kızım' diye seslendi.Filiz tam olarak Doğa, bu insanlara güvenme diyecekken Ilgaz araya girdi. 'Mercan beni hatırladın mı ben Ilgaz. Evet Filiz seni büyüttü, baktı ama seni doğuran annen Ceylin, bende babanım' dedi. Mercan oyuncağını kaybettiği, ancak bulduğunu belirtti. Psikolog, 'tıpkı seni kaybeden annen ve baban gibi' dedi. Ceylin ne zaman kaybettiğini sorunca Mercan hatırlamadığını söyledi.YEKTA, OSMAN VE CAN'LA GÖRÜŞTÜYekta ofislerine giderek Osman ve Can'ı ziyaret etti. Cellat Kadir'in bir önceki işin 10 katına yakın bir iş teklifiyle yeniden geldiğini, onlara ulaştıklarında Kadir'i reddetmelerini istedi.MERCAN, PASCAL'I GÖRÜNCE DAYANAMADIIlgaz belki bir gelişme olur diye Pascal'ı, Mercan'ın olduğu yere getirdi. Mercan, Pascal'ı görünce dayanamadı ve psikolog ile beraber yanına geldi ve Pascal'ı sevmek istediğini söyledi.ODADAN SİLAH SESLERİ GELDİEfe savcı, Naide başsavcının yanına gelerek Filiz'in İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine sevkinin kabul edildiğini söyledi ve Ceylin ve Ilgaz'a haber verdi. Ceylin bunun üzerine hastaneye Filiz'in yanına geldi. Ceylin, Filiz'e 'Ne yapmaya çalıştığının farkındayım, oyun oynamayı kes' dedi. Filiz, 'Nerede olduğuma bak, doktorlar bana inanıyor. İyi rol yapıyorum, demek ki. Mercan, benim yanıma kendi gelecek göreceksin' cevabını verdi. Ceylin 'Bunun için beni öldürmen gerekiyor' dedi. Filiz o sırada Ceylin'in masadaki çantasında gözüken silaha baktı. Ceylin de bunu fark etti. Ilgaz da o sırada hastaneye gelmişti. Ilgaz ikilinin yanına giderken odadan silah sesleri geldi.