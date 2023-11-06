Ünlü çift boşanıyor!

Emir İçgören ile 2013 yılında nikâh masasına oturan Zeynep Beşerler, 'boşanma' haberleriyle gündemde. Yedi yaşında bir oğlu olan oyuncunun, ihanete uğradığı ve bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı konuşuluyor. Asmalımescit'te görüntülenen Zeynep Beşerler, ihanet iddiasına yanıt verdi.

Zeynep Beşerler, 10 yıl önce iş insanı Emir İçgören ile Bodrum'da evlenmiş, 2016'da oğulları Kerem dünyaya gelmişti. Gözlerden uzak bir yaşam süren çiftin boşanma hazırlığında olduğu ortaya çıkmıştı.İddiaya göre; İçgören'in eşini aldatmasının ardından ünlü çift ayrı yaşamaya karar verdi. Bunun üzerine iş insanı, Etiler'de bir ev kiraladı.Evlilik sonrası oyunculuk kariyerine devam etmeyen, son olarak fenomen dizi 'Arka Sokaklar'da rol alan Zeynep Beşerler'in, kendisini aldattığı öne sürülen eşine mahkeme sürecinde kolaylık sağlamak istemediği öne sürüldü."MUHATABINA SORMAK LAZIM"Zeynep Beşerler, önceki gece Asmalımescit'te üç arkadaşı ile objektiflere yansıdı. Yanındaki beyefendi sorulan Beşerler, "O benim tiyatro oyunumun yapımcısı" cevabını verdi.Eşi Emir İçgören'in kendisini aldattığına dair iddialar sorulunca ise oyuncu, "Ben de basından öğrendim. Doğruluk payını muhatabına sormak lazım" ifadelerini kullandı."OLASI MARMARA DEPREMİ NEDENİYLE TAŞINACAKLAR"Ünlü çift hakkında geçtiğimiz nisan ayında ayrılık haberleri çıkmıştı. Zeynep Beşerler, iddialara menajeri aracılığıyla yanıt vermişti. Oyuncunun menajeri, "Ayrılık yok, olası İstanbul depremi nedeniyle yeni bir eve taşınacaklar" demişti.