İlker Kaleli'den Sıla'ya destek!

İlker Kaleli, önceki gün Etiler'deydi. Spor salonuna girerken objkektiflere yansıyan ünlü oyuncu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.'ÖYKÜ KARAYEL'LE PROJEYE BAŞLAYACAĞIZ'Yeni projesinden bahseden Kaleli, 'Çalışmaya devam ediyorum. Öykü Karayel ile birlikte bir projeye başlayacağız. İki üç kez bir araya geldik. Çok tatlı birisi ve güzel bir uyum yakaladık' dedi.'BİRAZ UZAK KALACAĞIZ'Şarkıcı Sıla ile Nisan 2021'den beri aşk yaşayan 39 yaşındaki oyuncu, Sıla'nın Amerika turnesiyle ilgili de konuştu. 'İşinden dolayı biraz uzak kalacağız ama normal biz de setlerde çok yoğun çalışıyoruz. İşlerimizin gereği bu' diyerek sevgilisine destek veren İlker Kaleli, şarkı yazmaya da devam ettiğini söyledi.'İLKER'E BAĞLANDIM'Sıla Gençoğlu, 'Bağlanmak diye bir duygum var elbette. İlker'e bağlandım mesela, net. Müziğe ve edebiyata da bağlandım. Bağlanmak çok güzel bir şey çünkü sahip çıkmak vardır temelinde. Sahip çıktığınız şeyler özeldir ve sahip çıkmak mesela çok iyi gelir' açıklamasıyla aşkını dile getirmişti.