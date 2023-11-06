Gülben Ergen'den esprili gönderme!

Gülben Ergen, önceki akşam Ataköy'de bir mekanda sahneye çıktı. Yılan figürlü kıyafetine seyircinin laf atması üzerine ünlü şarkıcıdan esprili bir açıklama geldi.

İstanbul'da müzikseverlerle buluşan Gülben Ergen, hem şarkılarıyla hem de neşesi ve enerjisiyle dikkat çakti. Gülşah Saraçoğlu imzalı, derin yırtmaçlı ve yılan figürlü elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, seyircisiyle sohbet etti.



Ünlü isim, konuklar elbiseye övgü yağdırınca "Bu elbisenin adı ‘göğsümde çok yılan taşıdım. Gülşah, yılanlardan ilham aldı bu tasarımda" sözleriyle espri yaptı.



Öte yandan geçtiğimiz günlerde 'Sen Gidince' parçasını single olarak yayınlayan Gülben Ergen, şarkıya klip çekmeye hazırlanıyor.



Gülben Ergenden esprili gönderme Göğsümde çok yılan taşıdım