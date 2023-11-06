Doğu Demirkol'un partneri belli oldu

Yönetmen koltuğunda Burak Kuka'nın oturduğu, Doğu Demirkol’un yeni filmi 'Yaşam Koçu’nun kadın başrolü belli oldu. Ocak ayında sinemalarda olacak filmde, ünlü komedyene 'Helin' karakteriyle Yağmur Tanrısevsin eşlik edecek.

Doğu Demirkol'un senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği filmde; kariyerindeki hedefleri gerçekleştirmek için çareyi yaşam koçlarının enerji ve frekansını düzenlemesinde arayan Helin (Yağmur Tanrısevsin), sonsuz bir inançla her gün yeni bir yaşam koçuna giderken, yakın arkadaşı Cafer'i de (Doğu Demirkol) alır.



Helin'in bu durumuyla dalga geçen Cafer, bir parti çıkışı magazincilerin 'Sevgili misiniz?' sorusuna, 'Yaşam koçuyum' cevabını verir ve Helin'in de kariyerindeki büyük değişim ile Türkiye'nin en popüler yaşam koçu haline gelir.