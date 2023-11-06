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Can Yaman'dan dikkat çeken açıklama!

Kariyerini yurt dışında sürdürme kararı alan ve iki yıldır İtalya'da yaşayan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde kendisini görüntülemeye çalışan bir hayranının cep telefonunu alıp yere fırlatmıştı. Ünlü oyuncu, son dönemde hayranlarına karşı bazı davranışlarının tepki çekmesi üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ekleme: 6.11.2023 - 10:40 Güncelleme: 6.11.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
İtalya'da bir dijital platformda yayınlanacak 'Viola' adlı dizi için kamera karşısına geçen Can Yaman, Instagram hesabından dizinin tanıtımını yayınladı. Yaman, tanıtım videosunun altına, geçen günlerde kendisini çekmeye çalışan bir hayranının telefonunu fırlatmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"BAZILARI BENİ KÖTÜ ADAM GÖSTERİYOR"

Elimizden gelenin en iyisini yapmak için her gün çalışıyoruz. Bu nedenle sık sık strese giriyoruz. Hayranlarıma bazen vakit ayıramadığım için üzgünüm. Set gece 1'de bitiyor ve dışarıda resim için insanlar beni bekliyor. Yorgunum ve ertesi gün yine çok erken kalkıyorum, bu yüzden fotoğraf çekmek için duramıyorum ve sadece ‘merhaba’ diyorum. Bazıları beni kötü adam gibi gösteriyor. Gerçekten üzgünüm.

"GECE 4'TE YAYIYORUM"

Yeni dizisi için sıkı bir çalışma içinde olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu, "Günün 24 saati enerji dolu bir çocuk olmadığımı ve yenilmez olmadığımı hatırlatmak isterim. Ara sıra bedenim acıdan titriyor ve sonraki günler için dinlenmeye ve konsantrasyona ihtiyacım oluyor. Set bitince iş orada bitmiyor, ertesi gün için çalışıyorum ve gece 4’te yatıyorum" ifadelerini kullandı.

"HEYIR DEDİĞİMDE SEBEPLERİM VAR"

Can Yaman, "Varlığınızı ve sevginizi her zaman takdir ediyorum ancak şunu anlamalısınız ki ‘Hayır' dediğimde sebeplerim var" sözleriyle hayranlareına seslendi.
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