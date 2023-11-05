Taze aşıklardan ilk poz geldi

Dizilerde gösterdiği başarılı performans ile gündemden düşmeyen İlayda Alişan, şu sıralar çok mutlu...Uzun zamandır Oğulcan Engin ile birlikte olan Alişan, göz önünde olmaktan kaçıyordu.Basına poz vermeyen ve aşk hayatını saklı tutan Alişan, dün ilk kez sevgilisiyle paylaşım yaptı.İlişkilerini sürdüren ikili, aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Alişan, sevgilisine sarılırken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.İlayda Alişan, siyah-beyaz filtreli bu fotoğrafı kalp emojileriyle yayınlayarak mutluluklarını gözler önüne serdi. Ayrıca Oğulcan Engin de aynı kareye sosyal medya hesabında yer verdi.