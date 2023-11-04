Turabi'den 'Survivor' açıklaması!

Turabi Çamkıran, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Sessizliğini bozan ünlü ismin, hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. 'Survivor All Star 2024' kadrosuna seçilen Turabi, sosyal medyada son halini paylaştı ve hayranlarını üzen bir açıklamada bulundu."FİZİK TEDEVİLERDEN BİLE KURTULAMADIM"Bastondan kurtulayım diye hayal kuruyordum, hayallerim gerçek oldu. Artık bastona ihtiyacım yok. Sevenlere üzülerek söylüyorum ki böyle giderse, adaya gitmemek en iyisi olabilir. Tüm yarışmacılar canavar gibi hazırlanıyorken, ben fizik tedavilerden bile kurtulamadım."BAZILARI GİBİ ŞANS ESERİ ŞAMPİYON OLMADIM"Rakiplerine meydan okumasıyla tanınan Survivor Turabi, "Beni bu halde ilk haftadan eleyip gönderirler. Beni kurtaracak SMS olayı da yok. 'Acun abinin şu SMS işini bir daha düşünmesi lazım' diyeceğim de abi sözünden dönmez. 'Yedeklerden mart ayı gibi dahil olsam' desem, bana da yedek olmak yakışmaz. Ben, bazıları gibi şans eseri şampiyon olmuş sıradan bir şampiyon değilim ki yedeklerden gideyim" ifadelerini kullandı."KOŞAMADIĞIMI GÖRÜRSENİZ HEMEN YÜKLENMEYİN"İki kez Survivor şampiyonu olan Turbo Turabi, "Hazırlanmadan bu performans senesine gelmek intihar olur bence. Bana sözünden dönmek de yakışmaz. Olur da gidersem koşamadığımı görürseniz hemen yüklenmeyin! Neden olduğunu bilin lütfen" mesajı ile hayranlarına seslendi.