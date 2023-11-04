Özlem Çınar, Arka Sokaklar'ın yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren yer aldığı kadroya bir dönem ara verdi. Arka Sokaklar'ın 18'inci sezonu ile yeniden dönem Özlem Çınar "Aylin" karakterinin hayranlarını çok sevindirdi. Dizide sert bir yapıya sahip olan Çınar'ın sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti. Ünlü oyuncu Çınar'ın paylaşımlarını gören hayranları "Sosyal medyada bambaşka biri" yorumunda bulundu.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Tunç Oğuz ve Gizem Terzi gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Arka Sokaklar dizisi yapımcı ve kanal arasındaki sorunların halledilmesinin ardından 18'ici sezonu ile kaldığı yerden ekran macerasına devam ediyor. Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımı olan Arka Sokaklar'da Aylin karakterine hayat veren Özlem Çınar da yeni sezon ile ara verdiği dizinin kadrosuna yeniden dahil oldu.Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren uzun yıllar boyunca dizide rol alan Çınar, senaryo gereği kadroya veda etmişti. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Çınar'ın Arka Sokaklar'a dönüşü büyük mutlulukla karşılandı.Aylin karakteri ile hafızalara kazınan Çınar, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Çok fazla paylaşımda bulunmayan ünlü oyuncu, sosyal medyada bambaşka biri. Çınar'ın paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.İşte Özlem Çınar'ın sosyal medya paylaşımları;