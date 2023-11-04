Ateş Kuşları dizisinde hayat verdiği Nazmiye karakteri ile izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Boncuk Yılmaz'ın özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Başarılı oyunculuk performansı ile herkesi kendine hayran bırakan Boncuk Yılmaz'ın 10 yıldır evli olduğu eşi de oyuncu çıktı. Yılmaz'ın oyuncu eşinin kim olduğunu öğrenen hayranları ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Şimdilerde boy gösterdiği Ateş Kuşları dizisinde canlandırdığı Nazmiye karakteri ile oyunculuğunu konuşturan Boncuk Yılmaz hayranları tarafından yakın markaja alındı. Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisindeki başarısıyla da gönüllere taht kuran Yılmaz'ın eşi de ünlü bir oyuncu çıktı.10 yıl önce dünyaevine giren ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu öğrenenlerin ağzı açık kaldı. 2013 yılında nikah masasına oturmuş olan Boncuk Yılmaz'ın bu evliliğinden bir oğlu dünyaya geldi.Evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yılmaz kendisi gibi oyuncu olan Fethi Kantarcı ile 10 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor.İşte Boncuk Yılmaz ve eş Fethi Kantarcı;