Ekin Türkmen'den flaş açıklama!

'Ekmek Teknesi', 'Acı Hayat', 'Küçük Kadınlar', 'Adanalı', 'Anadolu Kartalları' ve 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' gibi projelerde rol alan Ekin Türkmen, geçtiğimiz günlerde Akmerkez'de bir restorandan çıkarken görüntülenmişti."ÇOK ACI BİR DURUM""Sosyal medyada çok aktif değilsiniz" yorumu üzerine ünlü isim, "Sosyal medyayı kullanamıyorum, eski nesil kaldım. Sosyal medyayı sevmiyorum. Yapımcıların takipçi sayısına göre oyuncu seçtiği duyumlarını aldım. Ben bunu reddediyorum. Çok acı bir durum. İşe yaradığını da sanmıyorum" şeklinde konuşmuştu."İŞ KONUSUNDA SEÇİCİ DAVRANIYORUM"Ekin Türkmen, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Toplantıdan çıktığını söyleyen oyuncu, "Ufak bir toplantı yaptım. Şimdi de eve geçip dinleneceğim. Yeni dizi projesinin çekimleri başlad, çok heyecanlıyım. İş konusunda biliyorsunuz seçici davranıyorum. Şu an her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı."NEDEN OLUMSUZ GERİ DÖNÜŞ OLSUN Kİ?""Yapımcıların takipçi sayısına göre oyuncu seçtiği iddiasına tepki gösterdiniz. Bu sözlerinizle ilgili olumsuz bir geri dönüş oldu mu?" sorusuna Ekin Türkmen, "Hayır olmadı neden olsun ki! Herkes doğru bildiği düşünceleri söylemekte özgür" yanıtını verdi.