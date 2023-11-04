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Ekin Türkmen'den flaş açıklama!

Ekmek Teknesi'nin Songül'ü, Küçük Kadınlar'ın Elif'i Ekin Türkmen, 'yapımcıların takipçi sayısına göre oyuncu seçtiği' iddiasına, "Bunu reddediyorum" diyerek tepki göstermişti. Türkmen, basın mensuplarının bu sözlerini hatırlatması üzerine yeni bir açıklamada bulundu.

Ekleme: 4.11.2023 - 01:14 Güncelleme: 4.11.2023 - 01:16 / Editör: Ozge Selin
'Ekmek Teknesi', 'Acı Hayat', 'Küçük Kadınlar', 'Adanalı', 'Anadolu Kartalları' ve 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' gibi projelerde rol alan Ekin Türkmen, geçtiğimiz günlerde Akmerkez'de bir restorandan çıkarken görüntülenmişti.

"ÇOK ACI BİR DURUM"

"Sosyal medyada çok aktif değilsiniz" yorumu üzerine ünlü isim, "Sosyal medyayı kullanamıyorum, eski nesil kaldım. Sosyal medyayı sevmiyorum. Yapımcıların takipçi sayısına göre oyuncu seçtiği duyumlarını aldım. Ben bunu reddediyorum. Çok acı bir durum. İşe yaradığını da sanmıyorum" şeklinde konuşmuştu.

Ekin Türkmen'den flaş açıklama!

"İŞ KONUSUNDA SEÇİCİ DAVRANIYORUM"

Ekin Türkmen, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Toplantıdan çıktığını söyleyen oyuncu, "Ufak bir toplantı yaptım. Şimdi de eve geçip dinleneceğim. Yeni dizi projesinin çekimleri başlad, çok heyecanlıyım. İş konusunda biliyorsunuz seçici davranıyorum. Şu an her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

Ekin Türkmen'den flaş açıklama!

"NEDEN OLUMSUZ GERİ DÖNÜŞ OLSUN Kİ?"

"Yapımcıların takipçi sayısına göre oyuncu seçtiği iddiasına tepki gösterdiniz. Bu sözlerinizle ilgili olumsuz bir geri dönüş oldu mu?" sorusuna Ekin Türkmen, "Hayır olmadı neden olsun ki! Herkes doğru bildiği düşünceleri söylemekte özgür" yanıtını verdi.

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