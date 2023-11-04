Can Bonomo: Hayatımda çok şey değişti
İstanbul Aydın Üniversitesi'nin her yıl geleneksel olarak verdiği İAÜ İletişim Ödülleri dün sahiplerini buldu. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve 40 bin öğrencinin katıldığı oylama sonucu yılın enleri belirlendi. Oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren Can Bonomo da ödüle layık görüldü.
Kültür, sanat, medya ve internet gibi 26 dal ve onur ödülünün sahiplerini bulduğu İAÜ İletişim Ödülleri törenine, birçok ünlü isim katıldı.
"GENÇLERİ KIRMAMAK İÇİN GELDİM"
Törende Onur Ödülü2nün sahibi olan Perihan Savaş, "Benim için burada öğrencilerden ödül almak çok mutluluk ve gurur verici, hepsine çok teşekkür ediyorum. Onur ödülü olduğu için ve gençleri kırmamak için ödülümü almaya geldim, onlar bizim geleceğimiz" dedi.
"EN BASİTİ ÇOCUĞUM OLDU"
'En İyi Erkek Sanatçı' ödülünün sahibi olan Can Bonomo, sahnede gençlere seslendi: Hepinize teşekkür ediyorum. Ben üniversiteyi bitireli 10 yıl oldu. Bu 10 yılda hayatımda çok şey değişti, en basiti çocuğum oldu. Biraz sonra onun yanına gideceğim, üniversiteli kardeşlerimden bu ödülü almak çok mutluluk verici.
"GENÇLERİ KIRMAMAK İÇİN GELDİM"
Törende Onur Ödülü2nün sahibi olan Perihan Savaş, "Benim için burada öğrencilerden ödül almak çok mutluluk ve gurur verici, hepsine çok teşekkür ediyorum. Onur ödülü olduğu için ve gençleri kırmamak için ödülümü almaya geldim, onlar bizim geleceğimiz" dedi.
"EN BASİTİ ÇOCUĞUM OLDU"
'En İyi Erkek Sanatçı' ödülünün sahibi olan Can Bonomo, sahnede gençlere seslendi: Hepinize teşekkür ediyorum. Ben üniversiteyi bitireli 10 yıl oldu. Bu 10 yılda hayatımda çok şey değişti, en basiti çocuğum oldu. Biraz sonra onun yanına gideceğim, üniversiteli kardeşlerimden bu ödülü almak çok mutluluk verici.