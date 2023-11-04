  • USD: 28,35 - 28,40
  • EURO: 30,16 - 30,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Can Bonomo: Hayatımda çok şey değişti

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin her yıl geleneksel olarak verdiği İAÜ İletişim Ödülleri dün sahiplerini buldu. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve 40 bin öğrencinin katıldığı oylama sonucu yılın enleri belirlendi. Oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren Can Bonomo da ödüle layık görüldü.

Ekleme: 4.11.2023 - 01:16 Güncelleme: 4.11.2023 - 01:18 / Editör: Ozge Selin
Kültür, sanat, medya ve internet gibi 26 dal ve onur ödülünün sahiplerini bulduğu İAÜ İletişim Ödülleri törenine, birçok ünlü isim katıldı.

"GENÇLERİ KIRMAMAK İÇİN GELDİM"

Törende Onur Ödülü2nün sahibi olan Perihan Savaş, "Benim için burada öğrencilerden ödül almak çok mutluluk ve gurur verici, hepsine çok teşekkür ediyorum. Onur ödülü olduğu için ve gençleri kırmamak için ödülümü almaya geldim, onlar bizim geleceğimiz" dedi.

Can Bonomo: Hayatımda çok şey değişti

"EN BASİTİ ÇOCUĞUM OLDU"

'En İyi Erkek Sanatçı' ödülünün sahibi olan Can Bonomo, sahnede gençlere seslendi: Hepinize teşekkür ediyorum. Ben üniversiteyi bitireli 10 yıl oldu. Bu 10 yılda hayatımda çok şey değişti, en basiti çocuğum oldu. Biraz sonra onun yanına gideceğim, üniversiteli kardeşlerimden bu ödülü almak çok mutluluk verici.

Can Bonomo: Hayatımda çok şey değişti
İsrail Filistin’i tamamen haritadan sildi! İşte resmi hesaptan yapılan o skandal paylaşım!
Orta Doğu karışıyor! İsrail yüksek alarma geçti: 'Hazırlıklıyız' diyerek duyurdular!
CHP'de kurultay için geri sayım başladı! Kılıçdaroğlu destekçilerinin salona astığı pankart sosyal medyada dalga konusu oldu
ABD'den Orta Doğu'da tansiyonu yükseltecek hamle! ABD’nin ‘Katil-Avcı’ dronu Gazze’de…
https://www.ensonhaber.com/gundem/chpde-kurultaya-dogru-kemal-kilicdaroglu-icin-salona-pankartlar-asildi
İmzalar atıldı! TUSAŞ Türkiye'nin akciğerleri için üretecek
Yavaş'ın '19 kreş yaptık' diyerek oluşturduğu algıyı Hakan Han Özcan bozdu
Bakan Fidan'dan TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Gazze mesajı
İsrail'in kan donduran Gazze planı! 2'ye bölecekler! Netanyahu: 'Savaşın zirvesindeyiz'
Bakan Aşkın Bak gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı! Vergi muafiyeti, ücretsiz internet, Genç Kart...
4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
10 milyon lira ödülle aranıyordu…Terör örgütü elebaşısını aşk randevusu yakalattı!
Astana'da Türk Devletleri Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul İtfaiyesi'nde kamera skandalı! İBB’nin kameralarıyla yatak odalarını dikizlediler
Astana'da Türk Devletleri Zirvesi! Liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi
İsrail medyasından küstah paylaşım: Türkiye’yi 6 Şubat depremi üzerinden hedef aldılar!
Zehir tacirlerine 'Narkogüç' operasyonu: 176 kişi yakalandı
İsrail insanlıktan çıktı: 2 günde 3 kez mülteci kampını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İsrail'e büyük darbe! Kara harekatı kabusları oldu
Gazze'de can kaybı artıyor! 9 bin 61 kşi hayatını kaybetti
Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: 13 il için sarı kod alarmı!.

Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: 13 il için sarı kod alarmı!.

YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

Togg Ekim ayında kendi rekorunu kırdı: Tesla'yı geride bıraktı

Togg Ekim ayında kendi rekorunu kırdı: Tesla'yı geride bıraktı

İsmini duyan şaka sanıyor: Türkiye’de ve dünyada adaşı yok!

İsmini duyan şaka sanıyor: Türkiye’de ve dünyada adaşı yok!

Yerin altında gizliydi: Toprağı kazdıkça yenisi çıktı Karadeniz'de eşi görülmemiş keşif

Yerin altında gizliydi: Toprağı kazdıkça yenisi çıktı Karadeniz'de eşi görülmemiş keşif

Mağaranın derinliklerinde bulundu: Görenler hayret etti dünyada sadece Türkiye'de var

Mağaranın derinliklerinde bulundu: Görenler hayret etti dünyada sadece Türkiye'de var