Burcu Esmersoy'dan dikkat çeken açıklama

Türkiye'de gözde isimlerden olan ve bir dönem spor programı sunan Burcu Esmersoy, "O dönem erkeksi bir havam vardı" dedi.

Yaşadığı aşklar ve sosyal medya kazancıyla gündemden düşmeyen Burcu Esmersoy, bir dönem ekranlarda boy gösterdi.Uzun süre spor programları sunan Burcu Esmersoy'u birçok kişi bu yönüyle tanıdı.Ancak Esmersoy şimdilerde sadece sosyal medya üzerinden kendisini gösteriyor.Spor programlarının aranan yüzü olan güzel isim, o dönemlere dair yeni bir açıklama yaptı.Burcu, “O dönem erkeksi bir havam vardı. Kadınsı özelliklerimi ön planda tutmuyordum. Daha sonra yavaş yavaş kendimi tanıdım. Kadınsı yönlerimi ortaya çıkardım” diye konuştu.