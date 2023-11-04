Başı şantajcılarla derde girdi

Cenk Eren geçtiğimiz günlerde ABD'de turneye çıktı. New York'ta pasaportunu düşüren ünlü şarkıcı Cenk Eren'in başı derde girdi. İki kişi Eren'in arkadaşına ait olan telefonu arayarak "Pasaportunuzun kötü kişilerin eline geçmesini istemiyorsanız 10 bin dolar verin" sözleri ile şantaj yaptı.

Şarkılar çok sevilen ünlü sanatçı Cenk Eren, Amerika Birleşik Devletleri'nde turneye çıktı. Dallas, Los Angeles ve New York'ta sahne alan Cenk Eren, sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi.New York sahnesi sonrası pasaportunu düşüren ünlü şarkıcının başına gelmeyen kalmadı. Günaydın'dan Funda Karayel'in haberine göre; 'Cenk Eren araçtan inerken fark etmeden pasaportunu düşürmüş. Olayı gören iki kişi, hem pasaportu almış hem de ünlü sanatçıyı getiren aracın plakasını..Saatler sonra plakadan sanatçının arkadaşının telefonuna ulaşan kişiler, pasaportun iadesi için tam 10 bin dolar isteyerek ünlü şarkıcıya şantaj yapmış. Eren'in üç arkadaşı, şantajcılarla konuşmak için buluşmuş. Çıkan arbede sırasında bir arkadaşı, Eren'in pasaportunu şantajcıların elinden kapmayı başarmış'