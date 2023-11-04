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180 bin TL'lik tektaşı da götürmüş!

Özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil, "26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlilik teklifinde bulunduğu" haberleriyle magazin gündemini karıştırmıştı. Nikâh masasına oturacakları konuşulan çift, 31 Ekim'de ayrılık kararı almıştı. Aralarında 40 yaş fark olan Erbil ile Ceylan'ın ayrılığıyla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Ekleme: 4.11.2023 - 01:18 Güncelleme: 4.11.2023 - 01:21 / Editör: Ozge Selin
Şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a, doğum günü partisinde özel yapım bir yüzük hediye etmişti. Yakında nikâh masasına oturması beklenen ikiliden geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti.

Gülseren Ceylan, "Toplu cevap olsun" mesjaı ile Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yapmış, ünlü şovmen ile ayrıldıklarını duyurmuştu.

Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım.

Sonraki günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takılan Mali ise Gülseren Ceylan ile ilişkilerinin bitmesiyle ilgili "No comment" (Yorum yok) diyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.

180 bin TL'lik tektaşı da götürmüş!

GİDERKEN YÜZÜĞÜ DE ALMIŞ!

Evlenmeleri beklenirken ayrılan çift, bugün '2. Sayfa' programına konu oldu. Sunuculardan Gülşen Yüksel, Mehmet Ali Erbil'in ayrılık sebepleriyle ilgili olarak, "Ev, araba ve pırlatalar istedi. Zaten kredi kartım ondaydı ama para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin TL'lik değerindeki tektaş yüzüğü de aldı. Sürekli 'Ben onurlu kadınım, kimseden bir şey almam' demesine rağmen giderken yüzüğü istedim ancak vermedi" dediğini aktardı.

180 bin TL'lik tektaşı da götürmüş!

"BAKTIKÇA MEHMET ALİ'Yİ HATIRLAYACAKMIŞ"

programın diğer sunucusu Müge Dağıstanlı ise araya girerek, şu ifadeleri kullandı:

Kızcağız hatıra olsun diye almış yüzüğü. Sormuşlar neden aldığını, 'Mehmet Ali Erbil'den bir hatıra olsun diye, baktıkça onu hatırlayacağım' demiş. Nasıl hatırlayacak? 'Oh, iki ayda yüzüğü kaptım' diyecek.

180 bin TL'lik tektaşı da götürmüş!

"BİRİYLE EVLENMEYE İHTİYACIN YOK"

Programa konuk olan şarkıcı Fatih Ürek, "Çok özeldir, çok severim Mehmet Ali Erbil'i. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Artık bu tür şeylere katılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür ortamlara, diyaloglara girmemeli. Gereksiz, ihtiyacı yok. Türkiye'nin en büyük şovmenlerinden birisi. Sevgili Mali'ciğim, artık bu tür ortamlara girme. Senin ihtiyacın yok biriyle evlenmeye, yüzük takmaya" şeklinde konuştu.
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