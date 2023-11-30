Funda Arar'dan nostaljik paylaşım!

Şarkıcı Funda Arar, eşi Febyo Taşel ile 20 yıl önce çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. 10 yaşında Aras adında bir oğlu olan Funda Arar'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Funda Arar, 2004 yılında prodüktör ve müzisyen Febyo Taşel ile nikâh masasına oturmuştu. Oğulları Aras ile mutlu bir hayat sürdüren çift, takipçilerini geçmişe götürdü.Instagram hesabından eşiyle nostaljik pozlarına yer veren ünlü şarkıcı, "20 yıl önce biz. O zamanlar fotoğraf makinesiyle çekilmiş" mesajını yazdı.Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.