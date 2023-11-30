Cengiz Bozkurt'a yoğun ilgi

Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu Cengiz Bozkurt, daha sonra meydan katında bulunan bir restorana geçerek, kahve molası verdi.Sevenleri tarafından yoğun ilgiye maruz kalan Bozkurt, bir süre yürümekte zorlandı. Ünlü isim, yanına gelen hayranlarını kırmayıp onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.