Berkan Karabulut ile sevgilisi alışveriş turunda
Ekranların uzun soluklu yarışmalarından 'Survivor'a katılıp, adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Berkan Karabulut, geçtiğimiz gün sevgilisi Lale Onuk ile Zorlu AVM'de görüntülendi.
Akşam saatlerinde geldikleri AVM'de uzun süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yapan Berkan Karabulut-Lale Onuk çifti, basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.
Survivor 2020'de ünlüler takımına yedek yarışmacılar arasından dahil olan Berkan Karabulut, geçtiğimiz yıl 'All Star' formatında düzenlenen Survivor'da da mücadele etmişti.
Survivor 2020'de ünlüler takımına yedek yarışmacılar arasından dahil olan Berkan Karabulut, geçtiğimiz yıl 'All Star' formatında düzenlenen Survivor'da da mücadele etmişti.