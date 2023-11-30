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'Bayan Kahkaha' hayatını kaybetti!

Türk Sanat Müziği'nin duayen isimlerinden, nam-ı diğer 'Bayan Kahkaha' Güzide Kasacı, 94 yaşında hayatını kaybetti. Güzide Kasacı'nın kızı Canan Alhas, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekleme: 30.11.2023 - 01:05 Güncelleme: 30.11.2023 - 01:07 / Editör: Ozge Selin
Bayan Kahkaha olarak tanınan Güzide Kasacı'dan acı haber geldi. Kasacı, 94 yaşında hayata veda etti. Sanatçının kızı Canan Alhas, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybettiğini belirtti.

EN SON KATILDIĞI PROGRAM

Güzide Kasacı, en son 2012 yılında Yaşar Özel, Ayşe Tunalı, Zekai Tunca, Samime Sanay, Nalan Altınörs, Mustafa Sağyaşar, Ayşe Taş, Seçil Heper ve Yıldırım Bekçi ile turne programına katılmıştı.

'Bayan Kahkaha' hayatını kaybetti!

GÜZİDE KASACI HAKKINDA

Güzide Kasacı, 1929 yılında İstanbul'da doğdu. Fatih Kız Ortaokulu'ndan mezun olan Kasacı, 1951'de kayıt olduğu İstanbul Beledi­yesi Konservatuvarı'nı 3 senede tamamlayarak me­zun oldu.

Güzide Kasacı; Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Dr. Nevzat Atlığ, Şefik Gürmeriç, Yesari Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak'ın derslerine katıldı. Sesiyle büyük beğeni kazanan Güzide Kasacı, 1960'tan itibaren solo albümlere imza attı.

'Bayan Kahkaha' hayatını kaybetti!

Güzide Kasacı'nın seslendirdiği eserlerden bazıları şöyle:
'Seni Andım Yine'
'Suçlusun Bunda Sen de'
'Unutmak İstesem O Hatırayı'
'Ah Şu Gönlümüz'
'Bir Şeyler Var Aramızda'
'Unut Sevme Beni'
'Albümdeki Resimler'
'Aman Adanalı'
'Hüsnüne Güvenme'
'Leyla Acep Neden Ses Vermiyor Feryadıma'
'Merhaba Dostlar'
'Canın İsterse'
'Huysuzsun'
'Yalan Yalan Değil'
'Petek Petek Varken Balın'
'Sevda Öyle Müşkül ki'
'Kalmadı Bende Ne Arzu Ne Gönül'
'Ah Dedim Vah Dedim'
'Benim Yarim Yaramazdır Yaramaz'
'Hangi Bağın Bağbanısan Gülüsen'
'Sen Böyle İstedin'
'Her Günüm Mazide Kalmış'
'Ayrılsak da Beraberiz'
"Dün Gece Ye's ile Kendimden Geçtim"
'Hicranla Harap Oldu'
'Çiçekten Çiçeğe'

'Bayan Kahkaha' hayatını kaybetti!
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