52 bin kişi engelledi

"Evli ve çocuklu eski sevgilime aşığım" açıklamasıyla magazin gündemini karıştıran Didem Soydan, sosyal medya hesabını temizledi.

En popüler modellerden Didem Soydan, geçtiğimiz aylarda katıldığı programda hala eski bir sevgilisine aşık olduğunu söylemişti.



Aşık olduğunu o kişinin evli ve çocuklu olduğunu söyleyerek izleyenleri şaşırtmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, bu açıklamalarının ardından güzel modelin bahsettiği kişinin 2014-2016 arasında aşk yaşadığı müzisyen Can Bonomo olduğunu öne sürmüştü. Bonomo, 2018'de oyuncu Öykü Karayel ile evlenmiş ve 2021 yılında oğlu Roman'ı kucağına almıştı.



Soydan, bu iddialar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:



"Dün itibarı ile yanlış yerlere çekilen bir konudan, kişilere verdiğim saygı ve değerden sebep bu açıklamayı yapıyorum.



"Türkiye'de yaşamıyor"



Türkiye'de yaşamayan ve Türkiye ile alakası olmayan birinden bahsetmeme rağmen konuyu magazine çok uygun olması sebebi ile yanlış isimler üzerinden yorumladınız.



"Rahatsızlık vermeyin"



Yayında belirttiğim gibi Amerika'da yaşadığım döneme ait bir hikayeydi. Bu konunun yanlış yerlere gitmesinden dolayı gerçekten üzgünüm. Lütfen kimseyi alakaları olmayan bir konuya dahil ederek rahatsızlık vermeyin."



39 yaşındaki Didem Soydan, son olarak sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.



730 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından aynadan çektiği bir videosunu yayınlayan ünlü modele, kısa sürede 9 binden fazla beğeni geldi.



Takipçilerinin; "Herkes Didem Soydan'ı konuşuyor şu an" ve "Yanıyorsun" gibi yorumlar yaptığı Soydan, bir sosyal medya kullanıcısından gelen "Didem Hanım gerzeklerin neslini tüketmişsiniz, eleştiren güruh ortada yok. Elinize sağlık." mesajına kayıtsız kalamadı.



Takipçisine yanıt veren ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:



"Millet o rakamı satın alıyor"



"Çok uğraştık, sonunda bir minik meyvesini alıyoruz. Dünyada toplamda 52 bine yakın hesap engelleyen tek isim olduğumu biliyorum. Millet o rakamı satın alıyor takipçi çoğaltmak için, biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse. Ama temizledik cühelaları."