Zuhal Olcay'ın gözyaşları!

Zuhal Olcay, önceki gün Beats By Girlz Türkiye Festivali'nde serin havaya rağmen kendisini dinlemeye gelen seyircisine hazırladığı repertuarı ile müzik ziyafeti yaşattı."ÖNLERİNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM"Gazze'de yaşanan insanlık dramı için gözyaşları içinde yorum yapan sanatçı, "Bu dünyada insanlar acı çekiyor, çocuklar acı çekiyor, hayvanlar acı çekiyor. Onları düşündüm şarkılarımı söylerken, çok daha fazla duygulandım. Elimden bir şey gelmiyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum" dedi.