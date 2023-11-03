Yeni imajını görenler tanıyamadı!

Rol aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi projeler ile tanınan güzel oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ile yeniden setlere dönmeye hazırlanan Gülcan Arslan, imajını değiştirdi. Başarılı oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çeken Arslan, saçlarını sarıya boyattı. Ünlü ismin bu radikal değişimi takipçilerini şaşırttı.Arkadaşı Yüsra Geyik'le beraber dışarı çıkan Arslan, yeni imajını ilk kez paylaştı. Ünlü oyuncunun şaşırtan imajına yorum yağdı. Fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla oldukça adından bahsettiriyor.