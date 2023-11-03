Ünlü çiftten Avrupa'da aşk turu!

Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca'nın birlikteliği, Beylerbeyi'nde gittikleri restoranın işletmecisinin paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkmıştı."LEVENT KIRCA'NIN MİRASI"Ünlü komedyen, sürpriz ilişkisi hakkında, "Ayşe Hanım değerli bir insan. Levent Kırca'mızın bize mirası. Her şey yolunda, güzel ve çok tatlı" açıklamasını yapmıştı.ÖNCE AMSTERDAM, SONRA BRÜKSELYaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ikili, Avrupa turuna çıktı. İlk olarak Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a giden çift, daha sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçti.AŞK TATİLİAvrupa'daki şehirlerin tarihi ve turistik yerlerini gezen ikili, bol bol poz vermeyi de ihmal etmedi. Brüksel Meydanı'nda objektif karşısına geçen Demirkol ve Kırca'nın bir hâyli keyifli olduğu görüldü.Ayşe Kırca, Avrupa turundan fotoğrafları kalp emojisiyle birlikte Instagram hesabından paylaşırken, takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.