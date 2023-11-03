Sekizinci kez ameliyat oldu!

Şimdilerde özel hayatıyla adından söz ettiren şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundan sekizinci kez ameliyat olduğunu duyurdu. Dalkılıç, daha önce ise ilk okuldan beri burnuna estetik yaptırdığını söylemişti.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü popçu Murat Dalkılıç, daha önce uzun süre aşk yaşadığı Merve Boluğur'la 2015 yılında nikah masasına oturmuş ve 2017 yılında boşanmıştı.



Daha sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan ve evlenmeleri beklenirken 2020'de üç yıllık ilişkisini biten Dalkılıç, oyuncu Sitare Akbaş ile bir araya gelmişti. Akbaş ile yaklaşık sekiz ayın ardından geçtiğimiz sene yollarını ayıran şarkıcı, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.



YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI



Tüm bunların ardından 40 yaşındaki Murat Dalkılıç, geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Ünlü isim, adının Eda olduğu öğrenilen sarışın güzel ile el ele tutuştuğu bir kareyi paylaşmıştı.



"EV ÇİÇEK GÖRDÜ ÇOK ŞÜKÜR"



Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen 40 yaşındaki Murat Dalkılıç, burnundan sekizinci kez ameliyat olduğunu duyurdu.



Sosyal medya hesabından kendisine gelen çiçeklerin bir fotoğrafını yayınlayan popçu; "Burnumdan sekizinci ameliyatımı olunca ev çiçek gördü çok şükür" diye yazdı.



"ARTIK YORULDUM"



Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, "İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Burun kemiklerim dışarı çıkıyordu. Doktor kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Hayatımın en en zor öyle zamanları başladı. Artık yaptırmam, yoruldum" ifadelerini kullanmıştı.