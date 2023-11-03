  • USD: 28,35 - 28,40
  • EURO: 30,16 - 30,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sekizinci kez ameliyat oldu!

Şimdilerde özel hayatıyla adından söz ettiren şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundan sekizinci kez ameliyat olduğunu duyurdu. Dalkılıç, daha önce ise ilk okuldan beri burnuna estetik yaptırdığını söylemişti.

Ekleme: 3.11.2023 - 09:31 Güncelleme: 3.11.2023 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü popçu Murat Dalkılıç, daha önce uzun süre aşk yaşadığı Merve Boluğur'la 2015 yılında nikah masasına oturmuş ve 2017 yılında boşanmıştı.

Daha sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan ve evlenmeleri beklenirken 2020'de üç yıllık ilişkisini biten Dalkılıç, oyuncu Sitare Akbaş ile bir araya gelmişti. Akbaş ile yaklaşık sekiz ayın ardından geçtiğimiz sene yollarını ayıran şarkıcı, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Tüm bunların ardından 40 yaşındaki Murat Dalkılıç, geçtiğimiz ay yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Ünlü isim, adının Eda olduğu öğrenilen sarışın güzel ile el ele tutuştuğu bir kareyi paylaşmıştı.

"EV ÇİÇEK GÖRDÜ ÇOK ŞÜKÜR"

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen 40 yaşındaki Murat Dalkılıç, burnundan sekizinci kez ameliyat olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından kendisine gelen çiçeklerin bir fotoğrafını yayınlayan popçu; "Burnumdan sekizinci ameliyatımı olunca ev çiçek gördü çok şükür" diye yazdı.

"ARTIK YORULDUM"

Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, "İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Burun kemiklerim dışarı çıkıyordu. Doktor kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Hayatımın en en zor öyle zamanları başladı. Artık yaptırmam, yoruldum" ifadelerini kullanmıştı.
İsrail Filistin’i tamamen haritadan sildi! İşte resmi hesaptan yapılan o skandal paylaşım!
Orta Doğu karışıyor! İsrail yüksek alarma geçti: 'Hazırlıklıyız' diyerek duyurdular!
CHP'de kurultay için geri sayım başladı! Kılıçdaroğlu destekçilerinin salona astığı pankart sosyal medyada dalga konusu oldu
ABD'den Orta Doğu'da tansiyonu yükseltecek hamle! ABD’nin ‘Katil-Avcı’ dronu Gazze’de…
https://www.ensonhaber.com/gundem/chpde-kurultaya-dogru-kemal-kilicdaroglu-icin-salona-pankartlar-asildi
İmzalar atıldı! TUSAŞ Türkiye'nin akciğerleri için üretecek
Yavaş'ın '19 kreş yaptık' diyerek oluşturduğu algıyı Hakan Han Özcan bozdu
Bakan Fidan'dan TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Gazze mesajı
İsrail'in kan donduran Gazze planı! 2'ye bölecekler! Netanyahu: 'Savaşın zirvesindeyiz'
Bakan Aşkın Bak gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı! Vergi muafiyeti, ücretsiz internet, Genç Kart...
4 aylık enflasyon farkı kesinleşti! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
10 milyon lira ödülle aranıyordu…Terör örgütü elebaşısını aşk randevusu yakalattı!
Astana'da Türk Devletleri Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul İtfaiyesi'nde kamera skandalı! İBB’nin kameralarıyla yatak odalarını dikizlediler
Astana'da Türk Devletleri Zirvesi! Liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi
İsrail medyasından küstah paylaşım: Türkiye’yi 6 Şubat depremi üzerinden hedef aldılar!
Zehir tacirlerine 'Narkogüç' operasyonu: 176 kişi yakalandı
İsrail insanlıktan çıktı: 2 günde 3 kez mülteci kampını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İsrail'e büyük darbe! Kara harekatı kabusları oldu
Gazze'de can kaybı artıyor! 9 bin 61 kşi hayatını kaybetti
Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: 13 il için sarı kod alarmı!.

Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: 13 il için sarı kod alarmı!.

YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

Togg Ekim ayında kendi rekorunu kırdı: Tesla'yı geride bıraktı

Togg Ekim ayında kendi rekorunu kırdı: Tesla'yı geride bıraktı

İsmini duyan şaka sanıyor: Türkiye’de ve dünyada adaşı yok!

İsmini duyan şaka sanıyor: Türkiye’de ve dünyada adaşı yok!

Yerin altında gizliydi: Toprağı kazdıkça yenisi çıktı Karadeniz'de eşi görülmemiş keşif

Yerin altında gizliydi: Toprağı kazdıkça yenisi çıktı Karadeniz'de eşi görülmemiş keşif

Mağaranın derinliklerinde bulundu: Görenler hayret etti dünyada sadece Türkiye'de var

Mağaranın derinliklerinde bulundu: Görenler hayret etti dünyada sadece Türkiye'de var