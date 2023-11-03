Scarlett Johansson'dan yapay zeka davası!

Dünyaca ünlü ABD'li aktris Scarlett Johansson, X'de yayınlanan 22 saniyelik reklamda, sahte bir görüntüsü ve sesinin kullanılması sebebiyle Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar adlı yapay zeka uygulamasına dava açtı."HAFİFE ALMIYORUZ"38 yaşındaki oyuncunun temsilcileri, videonun 28 Ekim’de fark edildiğini belirterek, "Bu olayları hafife almıyoruz. Sahip olduğumuz haklar doğrultusunda tüm yasal yollara başvurarak konuyu ele alacağız" açıklamasını yaptı."BENİMLE GELMENİ İSTİYORUM"Söz konusu reklamda; Marvel Sinematik Evreni'nin 'Black Widow' karakteri, "Naber millet? Ben Scarlett ve benimle gelmeni istiyorum" diyor. Oyuncuyu taklit eden ses, daha sonra uygulamayı tanıtmaya başlıyor."KATLANAMIYORUM"Instagram, Twitter (yeni adıyla X) ve Facebook gibi platformları kullanmaktan neden kaçındığını geçtiğimiz nisan ayında açıklayan Scarlett Johansson, "Sosyal medyayla ilgilenmek bağımlılık yarattığı için bana zaman kaybı olarak görünüyor. Öte yandan sosyal medyada olamayacak kadar kırılgan bir kişiliğe sahibim. Beynim, kalbim bazı yorumlara katlanamayacak kadar kırılgan. Açıkcası narin bir çiçek gibiyim . Bunun yanı sıra sosyal medyanın bilgi paylaşımı için ideal olduğunu düşünüyorum" demişti.