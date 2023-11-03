İlk defa çamaşır makinesi kullandı

Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz mayıs ayında Fas'ın Marakeş şehrinde dünyaevine girmiş, nikâhın hemen ardından soyadını Alsaloussi olarak değiştirmişti.Mısırlı iş insanı ile aşk dolu pozlar veren fenomenin, 29 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada tek celsede boşanması şaşkınlık yaşatmıştı. Ayrılık sonrası soluğu Paris’te alan Subaşı, sosyal medyada partilerde çekilen karelerini paylaşmıştı.Acun ılıcalı ile biten evliliğinden 10 yaşında Melisa adında bir kızı olan 33 yaşındaki güzel, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelmeye devam ediyor.İlk defa çamaşır makinesi kullanma deneyimi yaşayan, o anları paylaşmayı ihmal etmeyen Subaşı, "İlk çamaşır makinesi maceram. Kendi aptallığıma o kadar gülüyorum ki" mesajıyla dikkat çekti.Çamaşır makinesinin kapağını açmak için büyük mücadele veren Şeyma Subaşı hakkında bazı takipçileri "Rol yapıyor" derken, bazı sosyal medya kulanıcıları ise "Tek parça için makine mi çalıştırılır?" şeklinde yorumlar yaptı.