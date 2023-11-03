Eski eşine kedili gönderme!

Kafalar grubu ile YouTube'da çektiği videoların ardından tanınan Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni yayınladığı ihanet görüntüleri ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Bilal Hancı'nın "Görüntüler anlaşmalı olarak boşandıktan sonraki bir tarihte çekildi" açıklamasının ardından Esin Çepni'den yeni paylaşım geldi.Instagram hesabının hikaye bölümünden kedisiyle çektiği bir karesini yayınlayan ünlü isim Çepni, paylaşımında "Bazen bir insanın yapamadığını ufacık bir kedi yapmaya çalışır. Terapistim Tofi ve benden günaydın. Bir süre daha kendimize zaman ayıracağız. Daha sonra eskisinden iyi hayata döneceğim." ifadelerine yer verdi.