Eski eşine kedili gönderme!
Sosyal medya fenomeni ve oyuncu eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Esin Çepni büyük ses getirdi. Instagram hesabının hikaye bölümünden yeni bir paylaşımda bulunan Esin Çepni, eski eşi Bilal Hancı'ya göndermede bulundu.
Kafalar grubu ile YouTube'da çektiği videoların ardından tanınan Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni yayınladığı ihanet görüntüleri ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Bilal Hancı'nın "Görüntüler anlaşmalı olarak boşandıktan sonraki bir tarihte çekildi" açıklamasının ardından Esin Çepni'den yeni paylaşım geldi.
"BAZEN BİR İNSANIN YAPAMADIĞINI UFACIK BİR KEDİ YAPMAYA ÇALIŞIR"
Instagram hesabının hikaye bölümünden kedisiyle çektiği bir karesini yayınlayan ünlü isim Çepni, paylaşımında "Bazen bir insanın yapamadığını ufacık bir kedi yapmaya çalışır. Terapistim Tofi ve benden günaydın. Bir süre daha kendimize zaman ayıracağız. Daha sonra eskisinden iyi hayata döneceğim." ifadelerine yer verdi.
"BAZEN BİR İNSANIN YAPAMADIĞINI UFACIK BİR KEDİ YAPMAYA ÇALIŞIR"
Instagram hesabının hikaye bölümünden kedisiyle çektiği bir karesini yayınlayan ünlü isim Çepni, paylaşımında "Bazen bir insanın yapamadığını ufacık bir kedi yapmaya çalışır. Terapistim Tofi ve benden günaydın. Bir süre daha kendimize zaman ayıracağız. Daha sonra eskisinden iyi hayata döneceğim." ifadelerine yer verdi.