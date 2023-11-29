Tolgahan Sayışman'a pahalıya patlayan alışveriş!

Son dönemde yapımcı kimliğiyle de ön planda olan oyuncu Tolgahan Sayışman, 2017 yılında dünyaevine girdiği Almeda Abazi ile önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. İkili, siyahlar içindeki alışveriş stiliyle dikkat çekti.

Akşam saatlerinde el ele AVM'ye gelen Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, uzun süre yeni sezon ürünlerini inceledi. Objektiflere poz veren ikiliden yakışıklı oyuncu, 'Arjen' dizisinin çekimlerinin devam ettiğini söyledi.Haftanın altı günü çalıştığını belirten Tolgahan Sayışman, "Bugünü aileme ve alışverişe ayırdım ama biraz pahalıya patladı" dediktan sonra eşi Almeda'ya bakıp kahkaha attı.